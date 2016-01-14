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Utgått
AJ130/12
Tunn design som passar alla
Släpp loss den bärbara musiken hemma och njut av det fantastiska ljudet på CD-klockradion med aux-ingång från Philips. Den har en tunn, utrymmesbesparande design med en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm. Nu kan du välja mellan att vakna till din favorit-CD, digital musik eller en ljudsignal.
CD
CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.
Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.
2.2
av 5
5
Recensioner
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Den här recensionen skrevs för AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Den här recensionen skrevs för AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner
Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner
vano
06/09/2011
Nederland
bediening ruim onder de maat
wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went
Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner
Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner