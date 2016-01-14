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Utgått

Klockradio med digital mottagare

AJ130/12

2.2

| (5) Recensioner

Tunn design som passar alla

Släpp loss den bärbara musiken hemma och njut av det fantastiska ljudet på CD-klockradion med aux-ingång från Philips. Den har en tunn, utrymmesbesparande design med en stor bakgrundsbelyst LCD-skärm. Nu kan du välja mellan att vakna till din favorit-CD, digital musik eller en ljudsignal.

Visa alla fördelar

Vakna till din favoritmusik eller radion

Tunn design som passar alla

  • CD

Kompatibel med CD-R och CD-RW

CD/RW-kompatibilitet betyder att du kan spela både CD/R- och CD/RW-skivor. På en CD/R-skiva kan du bara spela in en gång och skivan kan användas i alla CD-spelare. På CD/RW-skivor kan du däremot spela över redan inspelad information flera gånger, men den kan bara spelas på vissa CD-spelare. Lasern och CD-avkodaren på CD/RW-kompatibla spelare är speciellt utformad för att läsa det speciella fasförändrade CD/RW-formatet så att du kan spela dina egna heminspelade skivor på CD-spelaren.

Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Anslutning med aux-ingång för din bärbara MP3-spelare

Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.2

av 5

5

Recensioner

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Den här recensionen skrevs för AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

Den här recensionen skrevs för AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner

Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner

06/09/2011

Nederland

Nederland

bediening ruim onder de maat

wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went

Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner

Den här recensionen skrevs för AJ130 Klokradio met digitale tuner

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