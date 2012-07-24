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Utgått

Klockradio

AJ3500/12

3.8

| (21) Recensioner

Klockradio med stor display

Gör dina morgnar ljusare med en stor LED-skärm. Klockan ställer in tiden automatiskt när den ansluts, och den har ett reservbatteri för att garantera att larmet ljuder även utan ström. Välj om du vill vakna till en signal eller en radiokanal.

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Klockradio med stor display

  • Stor skärm

  • FM/MW, Analog inställning

  • Dubbelt larm

  • Backup för tid och larm

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

Funktion som ger ett behagligt och skönt uppvaknande

Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.

Stor skärm för enkel visning

Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad som står. Du kan lätt se tid och larm, även från längre avstånd. Den passar perfekt för äldre och personer med nedsatt syn.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

21

Recensioner

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio

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