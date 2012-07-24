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Utgått
AJ3500/12
Klockradio med stor display
Gör dina morgnar ljusare med en stor LED-skärm. Klockan ställer in tiden automatiskt när den ansluts, och den har ett reservbatteri för att garantera att larmet ljuder även utan ström. Välj om du vill vakna till en signal eller en radiokanal.
Stor skärm
FM/MW, Analog inställning
Dubbelt larm
Backup för tid och larm
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.
Starta dagen på rätt sätt genom att vakna mjukt till en gradvis ökande alarmvolym. Vanliga väckarklockor med inställd volym har antingen för lågt ljud för att väcka dig eller så obehagligt högt ljud att du vaknar alltför abrupt. Välj att vakna till din favoritmusik, radiostation eller alarmsignal. Med den behagliga uppvakningsfunktionen ökar volymen gradvis från svag till någorlunda hög för att väcka dig försiktigt.
Med den stora skärmen kan du enkelt läsa vad som står. Du kan lätt se tid och larm, även från längre avstånd. Den passar perfekt för äldre och personer med nedsatt syn.
3.8
av 5
21
Recensioner
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio
Rambo
24/07/2012
United Kingdom
So Easy to Use and See
Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio
Betty
03/10/2011
United Kingdom
Meets my requirements and does what it says on the tin
The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3500 Clock Radio