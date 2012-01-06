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Utgått
AJ3540/12
Klockradio med stor display
En praktisk klockradio med extra stor skärm som är lätt att avläsa har två separata alarm – ett för dig och ett för din partner. Vakna till radio eller summer och starta dagen i tid.
Stor skärm
Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.
FM/MW (AM)-stereomottagare
Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.
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3.5
av 5
28
Recensioner
nabrik
06/01/2012
Deutschland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3540 Radiowecker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3540 Radiowecker
KeesO
12/10/2011
Nederland
Dit product voldoet volledig aan onze eisen!
De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio
johnboy1968
10/10/2011
Nederland
dit product doet wat het moet doen
deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio