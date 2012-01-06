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Utgått

Klockradio

AJ3540/12

3.5

| (28) Recensioner

Klockradio med stor display

En praktisk klockradio med extra stor skärm som är lätt att avläsa har två separata alarm – ett för dig och ett för din partner. Vakna till radio eller summer och starta dagen i tid.

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Klockradio med stor display

  • Stor skärm

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Dubbla larmtider så att du och din partner kan ställa in väckning på olika tider

Philips-ljudsystemet har två larmtider. Ställ in en larmtid för att väcka dig och den andra till din partner.

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW (AM)-stereomottagare

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till din favoritradiokanal eller en ljudsignal

Vakna till ljudet av favoritradiokanalen eller en larmsignal. Ställ bara in klockradion från Philips på att väcka dig med den radiokanal du senast lyssnade på eller välj att bli väckt med en larmsignal. När väckningstiden inträffar aktiveras radiokanalen eller larmsignalen automatiskt på Philips-klockradion.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

28

Recensioner

06/01/2012

Deutschland

Deutschland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3540 Radiowecker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3540 Radiowecker

12/10/2011

Nederland

Nederland

Dit product voldoet volledig aan onze eisen!

De wekker heeft een duidelijk display, wat ook goed te lezen is voor mensen met slechte ogen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio

10/10/2011

Nederland

Nederland

dit product doet wat het moet doen

deze klokradio is een van de beste die ik ooit heb gehad is makkelijk in te stellen alleen het knopje om het alarm uit te zetten had wel iets groter mogen zijn. maar verder een erg goed product

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ3540 Klokradio

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