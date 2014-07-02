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Utgått
Vakna till fantastisk musik
Starta dagen med den här Philips-dockningsstationen. Det har basreflexhögtalare för kraftfull bas, 20 W RMS-uteffekt och en dockningsstation som är kompatibel med alla iPod-/iPhone-enheter med en Lightning-kontakt. Du får också den kostnadsfria Philips-appen för bättre väcknings- och radioupplevelse.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
FM, dubbelt larm
20 W, backup för tid och larm
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
4.7
av 5
3
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
cisco75
02/07/2014
Italia
Prodotto veramente ottimo
Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Eiger
07/09/2013
Italia
Eccellente
Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ste972
19/08/2013
Italia
Prodotto dalle caratteristiche buone
Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone