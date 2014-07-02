ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används
  • Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto på produkt som används

Utgått

dockningsstation för iPod/iPhone

AJ7245D/12

4.7

| (3) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Vakna till fantastisk musik

Starta dagen med den här Philips-dockningsstationen. Det har basreflexhögtalare för kraftfull bas, 20 W RMS-uteffekt och en dockningsstation som är kompatibel med alla iPod-/iPhone-enheter med en Lightning-kontakt. Du får också den kostnadsfria Philips-appen för bättre väcknings- och radioupplevelse.

Visa alla fördelar

med den här iPod/iPhone-dockningsstationen

Vakna till fantastisk musik

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • FM, dubbelt larm

  • 20 W, backup för tid och larm

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Total uteffekt på 20 W RMS

Total uteffekt på 20 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

3

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/07/2014

Italia

Italia

Prodotto veramente ottimo

Cercavo una dock station da regalare alla mia compagna per il suo iCoso (:D) ed ho trovato questo prodotto veramente ottimo. Facilità di utilizzo ed installazione, ottimo rapporto qualità/prezzo, discreto design, abbastanza compatto e facilmente trasportabile (vacanze, ecc..), robusto e con buone prestazioni audio. E' rimasta veramente contenta e l'utilizza quotidianamente, sia come sveglia, radio e lettore musicale, oltreché come caricabatteria alternativo. Veramente un bel prodotto!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

07/09/2013

Italia

Italia

Eccellente

Ottimo design, semplice e quindi ideale per una radiosveglia. Suono veramente buono. All'altezza di un apparecchio stereo. Permette di svegliassi di buon umore. La gestione è inizialmente un po' poco intuitiva ma dopo un po' di pratica tutto s'apprende bene.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

19/08/2013

Italia

Italia

Prodotto dalle caratteristiche buone

Cercavo un prodotto che offrisse radiosveglia e ricarica per iPhone 5, questo Philips è una delle uniche offerte di mercato, ma nel complesso è un ottimo compromesso tra qualità e prezzo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AJ7245D Docking station per iPod/iPhone

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.