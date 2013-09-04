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Utgått
AJH5100/12
Vakna och somna med naturen
Fyll sovrummet med lugnande ljud från naturen eller med musik. Välj från en lista och använd ett av de 20 inbyggda alarmen, eller insomningsfunktionen som sakta tonar ned musiken. Philips klockradio har även stämningsbelysning i flera färger.
Lugnande toner
Säg god natt och mena det verkligen. 20 inbyggda ljud hjälper dig att somna och vakna upp på ett behagligare sätt, där 15 av dem har valts för att skapa en lugn atmosfär i ditt sovrum som gör att du vaggas in i en djup och skön sömn. Slumra in till ljudet av regn eller skogssus eller andra ljud som hjärtslag och vindspel eller musik som är komponerad för att göra dig sömnig. På morgonen vaknar du utvilad till något av de fem alarmljuden, t.ex. klockringning eller fågelkvitter. Du kan också välja att vakna till en vanlig alarmsignal eller radion.
Du kan programmera tiden för den nedtonande musiken efter hur lång tid det normalt tar för dig att somna. Förutom att spara energi hjälper den dig också att slumra in behagligt utan du behöver justera volymen eller väckas av att musiken abrupt stängs av när du börjat slumra in.
Färg och ljus kan påverka hur du mår. En kombination kan göra att du känner dig full av energi och en annan kan göra att du känner dig lugn. Färgat ljus är dessutom onekligen attraktivt och kan göra ett rum intressantare. Den här klockradion har stämningsbelysning i flera färger som kan producera mer än 32 000 färger – vilket ger dig en mängd nyanser att välja mellan, oavsett om du vill ha ljus som matchar ditt humör eller din inredning.
3.4
av 5
11
Recensioner
kiaria80
04/09/2013
Italia
sveglia eccellente
Radio sveglia dal design eccellente. bellissimi i suoni della natura!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJH5100 Radiosveglia
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJH5100 Radiosveglia
redangelo
08/09/2013
Italia
Bella ed affidabile
Design fine ed accurato, mantiene quello che promette anche dopo un blackout, insomma bella ed affidabile. Avrei preferito un suono più naturale.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJH5100 Radiosveglia
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJH5100 Radiosveglia
mich
16/06/2013
België
Excellent achat
Il est dommage que la lumiere ne soit pas en parallele de la fonction de reveil ou d'endormissement pour le reste excellent produit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJH5100 Clock Radio
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AJH5100 Clock Radio