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  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
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  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
  • Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen

Utgått

dockningshögtalare med Bluetooth®

AS111/12

3
| (109) Recensioner
Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen
Du får fantastiskt ljud när den här Philips AS111/12 dockningsstationen spelar upp musik från och laddar din Android-telefon samt autosynkroniserar sin klocka med din enhet. Med Songbird kan du synkronisera musik mellan din telefon och dator.
Visa alla fördelar

med den här dockningshögtalaren

Släpp musiken fri och ladda Android-telefonen

  • för Android

Den smart utformade FlexiDock som passar för och laddar Android-telefoner

Den smart utformade FlexiDock som passar för och laddar Android-telefoner

Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snillrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.

Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen

Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen

Med Philips kostnadsfria DockStudio-app får dina dockningshögtalare en mängd unika funktioner. Du kan lyssna på tusentals internetradiokanaler från hela världen, bläddra i din musiksamling, dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och dela foton på artisten via Flickr. Med appen får du även musikfunktionen Songbird, så du kan upptäcka, spela upp och synka media sömlöst mellan en dator och Android-enheter. I klockläge kan du ställa in flera personliga musikalarm och få uppdaterade väderleksrapporter. Appen är helt kostnadsfri och kan laddas ned från Google play.

Musikströmning via Bluetooth från Android-enheter

Musikströmning via Bluetooth från Android-enheter

Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

109

Recensioner

27/03/2012

United Kingdom

United Kingdom

Finally a nice docking speaker for Android

There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS111 docking speaker with Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS111 docking speaker with Bluetooth®

12/05/2017

Nederland

Nederland

Super apparaat.

Jammer dat ik de adapter nergens meer kan vinden. Ook op internet is er geen nieuwe te vinden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®

17/12/2013

España

España

excelente producto

Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS111 Altavoz base con Bluetooth®

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS111 Altavoz base con Bluetooth®

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.