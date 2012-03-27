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Utgått
AS111/12
för Android
Philips FlexiDock är perfekt för Android-telefoner. Dess unika design passar för dockning av nästan alla Android-telefoner – oavsett om telefonens anslutning sitter nedtill, på sidan eller till och med upptill. Den här oöverträffade flexibiliteten gör dockan till den första i sitt slag, och den fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan standardposition och -orientering för mikro-USB-uttaget. Dockan är dessutom snillrikt anpassningsbar så att telefonen kan dockas både stående och liggande, vilket gör att du kan placera din Android-telefon mitt för högtalaren.
Med Philips kostnadsfria DockStudio-app får dina dockningshögtalare en mängd unika funktioner. Du kan lyssna på tusentals internetradiokanaler från hela världen, bläddra i din musiksamling, dela det du lyssnar på med vänner via Facebook och dela foton på artisten via Flickr. Med appen får du även musikfunktionen Songbird, så du kan upptäcka, spela upp och synka media sömlöst mellan en dator och Android-enheter. I klockläge kan du ställa in flera personliga musikalarm och få uppdaterade väderleksrapporter. Appen är helt kostnadsfri och kan laddas ned från Google play.
Lyssna på all din favoritmusik via en högtalare som ger fantastiskt ljud. Med den här dockningshögtalaren från Philips kan du spela upp musik från dina Android-enheter via Bluetooth. Du behöver bara ladda ned den kostnadsfria Philips DockStudio-appen så aktiveras och ansluts Bluetooth automatiskt när enheten är dockad. Du kan ta del av kraftfullt och enastående ljud, enklare än någonsin. Nästan ingenting annat låter lika bra.
3.0
av 5
109
Recensioner
Sadra
27/03/2012
United Kingdom
Finally a nice docking speaker for Android
There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.
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Den här recensionen skrevs för AS111 docking speaker with Bluetooth®
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Den här recensionen skrevs för AS111 docking speaker with Bluetooth®
Roelvdw
12/05/2017
Nederland
Super apparaat.
Jammer dat ik de adapter nergens meer kan vinden. Ook op internet is er geen nieuwe te vinden.
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Den här recensionen skrevs för AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS111 docking-luidspreker met Bluetooth®
josotito
17/12/2013
España
excelente producto
Es un producto excelente. El conector rota dependiendo del modelo de móvil. Viene con adaptadores según el dispositivo que quieras conectar. Buena calidad, bonito y suena muy bien. Por poner alguna sugerencia, podría traer un cable USB para conectarlo también directamente al PC y sincronizarlo. La pena es que no haya más variedad de este tipo de productos para dispositivos Android, pero estoy muy contento!
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Den här recensionen skrevs för AS111 Altavoz base con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS111 Altavoz base con Bluetooth®