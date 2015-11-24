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Utgått

trådlös högtalardocka

AS130/12

4.3

| (10) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Strömma musik och ladda en Android-telefon

AS130-högtalaren strömmar musik av hög kvalitet via Bluetooth och kan ladda Android-telefoner blixtsnabbt.

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Strömma musik och ladda en Android-telefon

  • Bluetooth®

  • för Android

  • 6 W

Den smart utformade FlexiDock passar alla Android-telefoner

Den förbättrade versionen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt som är perfekt för vilken Android-telefon som helst. Dockningsmekanismen passar alla Android-telefoner, tack vare kontaktens jämna och rundade design för maximal justerbarhet. Skjut enkelt kontakten åt vänster eller höger eller rotera den så att den passar placeringen och orienteringen av mikro-USB-porten på din telefon. Den här extrema flexibiliteten är den första i sitt slag som fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan en standardiserad placering och orientering av mikro-USB-anslutningen.

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Widget-program för enkel Bluetooth-hopparning för Android-telefoner

Med widget-programmet Philips Bluetooth Audio Connect, som finns tillgängligt för nedladdning från Google Play, kan du enkelt ansluta och para ihop din mobila enhet med valfri Philips Bluetooth-ljudenhet. Tryck på widget-programmet för att automatiskt lägga till, para ihop och ansluta till en Philips Bluetooth-ljudenhet. När hopparningen är klar kan du också byta namn på och ändra ikonerna. Du kan använda flera Philips-ljudenheter med det här widget-programmet, vilket gör det lätt för dig att växla mellan olika Bluetooth-enheter. Tryck och välj önskad Philips-ljudenhet och börja strömma.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

10

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

2
1

24/11/2015

España

España

Verifierad köpare

volver a poner en catalogo o alguno similar

todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS130 altavoz base inalámbrico

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS130 altavoz base inalámbrico

14/09/2015

Italia

Italia

Verifierad köpare

Fantastica docking station

Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS130 sistema docking con altoparlanti wireless

01/12/2013

Deutschland

Deutschland

handlich - praktisch - gut

Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AS130 Kabelloses Lautsprecherdock

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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