Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Strömma musik och ladda en Android-telefon
AS130-högtalaren strömmar musik av hög kvalitet via Bluetooth och kan ladda Android-telefoner blixtsnabbt.
Bluetooth®
för Android
6 W
Den förbättrade versionen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt som är perfekt för vilken Android-telefon som helst. Dockningsmekanismen passar alla Android-telefoner, tack vare kontaktens jämna och rundade design för maximal justerbarhet. Skjut enkelt kontakten åt vänster eller höger eller rotera den så att den passar placeringen och orienteringen av mikro-USB-porten på din telefon. Den här extrema flexibiliteten är den första i sitt slag som fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan en standardiserad placering och orientering av mikro-USB-anslutningen.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Med widget-programmet Philips Bluetooth Audio Connect, som finns tillgängligt för nedladdning från Google Play, kan du enkelt ansluta och para ihop din mobila enhet med valfri Philips Bluetooth-ljudenhet. Tryck på widget-programmet för att automatiskt lägga till, para ihop och ansluta till en Philips Bluetooth-ljudenhet. När hopparningen är klar kan du också byta namn på och ändra ikonerna. Du kan använda flera Philips-ljudenheter med det här widget-programmet, vilket gör det lätt för dig att växla mellan olika Bluetooth-enheter. Tryck och välj önskad Philips-ljudenhet och börja strömma.
4.3
av 5
10
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
jesusgonji
24/11/2015
España
Verifierad köpare
volver a poner en catalogo o alguno similar
todo en uno: altavoz, reloj y cargador de móvil. es justo lo que buscaba. es estupendo para la mesilla de noche.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS130 altavoz base inalámbrico
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS130 altavoz base inalámbrico
Zaffy96
14/09/2015
Italia
Verifierad köpare
Fantastica docking station
Docking station con un grande sound,preciso e senza vibrazioni. Carica lo smartphone egregiamente,bello e utile l'orologio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS130 sistema docking con altoparlanti wireless
RobertW
01/12/2013
Deutschland
handlich - praktisch - gut
Die Dockingstation hat ein klasse Design und ist nicht so groß, so dass man diese auch perfekt auf dem kleinsten Nachttisch unterbringt. Wie für Philips-Produkte üblich ist die Bedienung einfach und fast selbsterklärend. Die Kurzanleitung reicht vollkommen aus.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS130 Kabelloses Lautsprecherdock
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AS130 Kabelloses Lautsprecherdock