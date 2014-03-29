Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
AS170/12
Strömma musik och ladda en Android-telefon
Få ett fantastiskt ljud samtidigt som du snabbladdar en Android-telefon med AS170-högtalaren. Strömma musik enkelt med alla Bluetooth-aktiverade enheter. Den kan till och med väcka dig med radiomusik.
Bluetooth®
för Android
FM
6 W
Den förbättrade versionen av Philips FlexiDock har en mikro-USB-kontakt som är perfekt för vilken Android-telefon som helst. Dockningsmekanismen passar alla Android-telefoner, tack vare kontaktens jämna och rundade design för maximal justerbarhet. Skjut enkelt kontakten åt vänster eller höger eller rotera den så att den passar placeringen och orienteringen av mikro-USB-porten på din telefon. Den här extrema flexibiliteten är den första i sitt slag som fungerar med Android-telefoner från olika tillverkare utan en standardiserad placering och orientering av mikro-USB-anslutningen.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Med widget-programmet Philips Bluetooth Audio Connect, som finns tillgängligt för nedladdning från Google Play, kan du enkelt ansluta och para ihop din mobila enhet med valfri Philips Bluetooth-ljudenhet. Tryck på widget-programmet för att automatiskt lägga till, para ihop och ansluta till en Philips Bluetooth-ljudenhet. När hopparningen är klar kan du också byta namn på och ändra ikonerna. Du kan använda flera Philips-ljudenheter med det här widget-programmet, vilket gör det lätt för dig att växla mellan olika Bluetooth-enheter. Tryck och välj önskad Philips-ljudenhet och börja strömma.
2.0
av 5
2
Recensioner
gabiarias1234
29/03/2014
España
no actualiza la hora ni manual. ni automaticamente
Tiene buen sonido. Conecta fácil a bluetooth. Tiene 2 alarmas
Den här recensionen skrevs för AS170 altavoz base inalámbrico
Den här recensionen skrevs för AS170 altavoz base inalámbrico
josecamartin
31/12/2013
España
BUEN SONIDO - MAL DESPERTADOR
El altavoz como tal cumple muy bien con su función pero no está a la altura como despertador. Tras probarlo, presenta varios inconvenientes. Las funciones básicas como despertador no son cómodas, el diseño limita mucho esas funciones. Considero que se podría haber enfocado más el producto a sus funciones. Se puede decir que no ha sido un acierto la compra.
Den här recensionen skrevs för AS170 altavoz base inalámbrico
Den här recensionen skrevs för AS170 altavoz base inalámbrico