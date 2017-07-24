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Utgått
AW3000/10
All din musik med Hi-Fi-ljud. Trådlöst.
Lyssna på musik trådlöst i Hi-Fi med Philips Fidelio trådlösa Hi-Fi-högtalare. Strömma enkelt musik trådlöst med 4 Hi-Fi-element som ger en uppslukande musikupplevelse från en kompakt högtalare
Stereoljud i Hi-Fi
36 W, 4 Hi-Fi-element
Analog ingång
Appen finns tillgänglig via Apple App store och Google Play. Appen upptäcker automatiskt mobila enheter och andra kompatibla enheter som är anslutna till ditt Wi-Fi-nätverk, och ger dig direkt kontroll över musiken. Få full kontroll över musikuppspelning, volym och ljudinställningar, samt musiktjänster på nätet och webbradio från alla enheter oavsett var du befinner dig.
Högtalaren har särskilt vinklade Hi-Fi-element i proffsklass som är utformade för att ge så rikt och kraftfullt ljud som möjligt. Elementen är placerade för att ge enastående, dynamiskt ljud i hela rummet. Tack vare den unika designen passar högtalarna dessutom in snyggt i ditt hem.
Philips-systemet har förutom det trådlösa alternativet en extra ingång där du kan ansluta externa musikkällor. Det är bara att ansluta högtalarna till ljudingången, ljudutgången eller hörlursuttaget på en mediespelare, till exempel en CD/DVD-spelare, TV eller MP3-spelare
Utmärkelser
3.0
av 5
99
Recensioner
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Den här recensionen skrevs för AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Den här recensionen skrevs för AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Trickolausi
10/09/2016
Deutschland
Klang super!!!
Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
mpower
13/04/2014
Nederland
zeer goed presterende speaker
Ik ben zeer tevreden met deze speaker, het geluid heeft mij zeer verrast. voor dat het de kleinste variant is uit de Fidelio lijn. heeft deze een zeer goede geluids productie. en doet naar mijn mening niet veel onder voor de A9 die wij ook in ons systeem gebruiken. het is alleen jammer dat de muur beugel niet bij is geleverd. is mij zo niet duidelijk welke beugel ik zou moeten gebruiken.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Napster är bara tillgängligt i Tyskland och Storbritannien.