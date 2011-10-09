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Utgått

CD Soundmachine

AZ1027/12

3.1

| (7) Recensioner

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

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Lyssna på musik var du än är

  • CD

  • Kassett

Spela CD, CD-R och CD-RW

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

7

Recensioner

2

09/10/2011

Nederland

Nederland

Voldoet aan al mijn wensen

U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????

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Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD-soundmachine

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Great value!

Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.

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Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD Soundmachine

07/09/2012

Italia

Italia

Questo prodotto è molto soddisfacente

Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".

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Den här recensionen skrevs för AZ1027 Stereo CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1027 Stereo CD

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