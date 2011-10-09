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Utgått
AZ1027/12
Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.
CD
Kassett
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.
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Med funktionen "blandad/upprepad uppspelning" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "blandad", "programmerad" eller "upprepad" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
3.1
av 5
7
Recensioner
Blaastoeter
09/10/2011
Nederland
Voldoet aan al mijn wensen
U verkocht dit product onder de noemer : de laatste der Mohikanen, dus een ouderwetse radio; niks digitaal. En dit zocht ik nu precies. Wat een verrassing dat die nog bestond ! Overdag is hij altijd aan. Ik hoop, dat hij meegaat tot het eind van mijn leven (ben 50 + ). N.B. Bestond zoiets maar voor de auto. In mijn nieuwe auto zit een prima radio, maar het instellen enz. ????
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Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD-soundmachine
MrMcbutterpants
24/07/2012
United Kingdom
Great value!
Simple, good quality CD player and radio. Nothing special, but what it does, it does well.
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Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1027 CD Soundmachine
Vincenzoff
07/09/2012
Italia
Questo prodotto è molto soddisfacente
Il prodotto è più che adatto per un impiego senza particolari pretese audio. Tuttavia si deve rilevare la mancanza di un led di segnalazione "acceso".
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1027 Stereo CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1027 Stereo CD