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Utgått
AZ127/12
CD
kassett
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.
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Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
3.5
av 5
17
Recensioner
delboy 1214
17/04/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
great CD and Music Cassette Player
it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.
Fördelar
works very well
Nackdelar
nothing to report
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine
Jason12
27/05/2013
United Kingdom
Its perfect for what i wanted.
Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine
Louisinette
06/11/2024
France
Verifierad köpare
Bon produit audio
Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.
Fördelar
Peu encombrant. Bonne qualité de son
Nackdelar
Pas d’affichage de la longueur d’ondes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ127 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ127 Lecteur de CD