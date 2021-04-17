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  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
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  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är

Utgått

CD Soundmachine

AZ127/12

3.5
| (17) Recensioner
Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den snygga, bärbara AZ127 kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.
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Lyssna på musik var du än är

  • CD

  • kassett

Spela skivor av typen CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

17

Recensioner

3

17/04/2021

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

great CD and Music Cassette Player

it was really great for me to buy this CD and Cassette Player, and use it a lot. it plays all the cds, and music cassettes very well, and the sound quality is great,its very easy to use,both on mains electricity, and on batteries,and the radio is also great to listen to as well.

Fördelar

works very well

Nackdelar

nothing to report

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine

27/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Its perfect for what i wanted.

Its a great piece of kit , the sound is quality and its very portable which is what i needed especially with two teenagers in the house always borrowing it. Its compact and fits on the worktop with ease.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ127 CD Soundmachine

06/11/2024

France

France

Verifierad köpare

Bon produit audio

Un seul défaut : pas d’affichage des longueurs d’ondes pour la radio.

Fördelar

Peu encombrant. Bonne qualité de son

Nackdelar

Pas d’affichage de la longueur d’ondes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ127 Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ127 Lecteur de CD

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