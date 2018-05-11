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Svart
3 W
Digitalmottagare
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.
Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.
4.4
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
dancredbutterfly
11/05/2018
United Kingdom
excellent value
a very compact, good quality product which is easy to use.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine
Ardenstur
07/04/2018
United Kingdom
Very good for price
It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine
Shubby
07/04/2018
United Kingdom
Great value for money. Good sounding player.
This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine