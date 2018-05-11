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  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är
  • Lyssna på musik var du än är

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.4
| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.
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Lyssna på musik var du än är

  • Svart

  • 3 W

  • Digitalmottagare

Spela CD, CD-R och CD-RW

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3
1

11/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

excellent value

a very compact, good quality product which is easy to use.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good for price

It’s actually a fantastic bit of kit. Easy controls, super sound, but those slick looks are great! Aux in makes up for Bluetooth, and the deep base is activated by the ebb button

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine

07/04/2018

United Kingdom

United Kingdom

Great value for money. Good sounding player.

This product gives value for money. It is neat in design and simple to use. Sounds are very good from radio and CD.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215B CD Soundmachine

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