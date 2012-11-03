ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

CD Soundmachine

AZ382/12

3.9

| (10) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Lyssna på musik var du än är

Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut USB Direct-uttaget till Philips CD Soundmachine och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna – när som helst, var som helst.

Visa alla fördelar

Lyssna på musik var du än är

  • Kompakt design

  • USB

Line-in-anslutning för bärbar musikuppspelning

Med hjälp av MP3-linjeingången kan du spela upp MP3-innehåll via din ljudanläggning. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till ljudanläggningen via den inbyggda linjeingången så kan du njuta av en suverän ljudkvalitet på din favoritmusik från din bärbara MP3-spelare.

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW-mottagare för radiounderhållning

FM/MW (AM)-stereomottagare

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.9

av 5

10

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

3
2

03/11/2012

Nederland

Nederland

Goede radio met geweldig geluid

DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine

21/12/2011

Nederland

Nederland

Radio helemaal goed bevonden door dochter

Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine

08/11/2012

Nederland

Nederland

No Nonsense apparaat, werkt prima

Handig apparaat, goed radio-ontvangst. Handige usb aansluiting aan de voorkant. USB-erin en het werkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.