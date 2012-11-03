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Utgått
Lyssna på musik var du än är
Vill du lyssna på musik som är lagrad på en bärbar musikspelare utan att använda hörlurar? Anslut USB Direct-uttaget till Philips CD Soundmachine och lyssna på din digitala favoritmusik genom de kraftfulla högtalarna – när som helst, var som helst.
Kompakt design
USB
Med hjälp av MP3-linjeingången kan du spela upp MP3-innehåll via din ljudanläggning. Anslut bara din bärbara MP3-spelare till ljudanläggningen via den inbyggda linjeingången så kan du njuta av en suverän ljudkvalitet på din favoritmusik från din bärbara MP3-spelare.
FM/MW (AM)-stereomottagare
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
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3.9
av 5
10
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Diane
03/11/2012
Nederland
Goede radio met geweldig geluid
DE radio voor mijn zoon en dochter gekocht voor op hun kamer. Hij geeft erg goed geluid en is ook door hen (7 jaar) zeer eenvoudig te bedienen. Een echte aanrader
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine
gvdb23
21/12/2011
Nederland
Radio helemaal goed bevonden door dochter
Heb deze radio / cd speler gekocht voor dochter. Die is er helemaal gek me. Geluid is goed en bediening intuitief.
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Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine
Eric1308
08/11/2012
Nederland
No Nonsense apparaat, werkt prima
Handig apparaat, goed radio-ontvangst. Handige usb aansluiting aan de voorkant. USB-erin en het werkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ382 CD-soundmachine