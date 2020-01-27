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Triple Protect-raksystem
Hudnära rakning
Dubbelriktade trimkammar
Helt säker att använda i duschen
Triple Protect-raksystemet har pärlformade kanter för ökad hudkomfort, diamantformade hål som sträcker ut huden bättre och ett skydd som minimerar hudirritation avsevärt.
Vår klippteknik rakar håret till 0,2 mm och ger dig den nära och precisa rakning du behöver. Det diamantformade skärbladet jobbar smidigt för att garantera ett jämnt resultat som lämnar huden mjuk och fräsch.
De ger anpassningsbara längder på 2 eller 3 mm för att passa din stil, och de dubbelriktade kammarna trimmar i alla riktningar, vilket garanterar enkel och effektiv trimning av hela kroppen, även i intimområden.
4.1
av 5
742
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.
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