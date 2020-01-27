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  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning
  • Enkel och nära kroppstrimning

Body Groomer 3000 SeriesMed Triple Protect-raksystem

BG3485/15

4.1
| (742) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten
Enkel och nära kroppstrimning
Upplev enkel kroppstrimning och ökad hudkomfort. Triple Protect-raksystemet garanterar en nära och smidig rakning, även i känsliga områden, och kamtillbehöret på 2, 3 eller 5 mm ger ett definierat, vältrimmat resultat.
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Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

För ett slätt men ändå behagligt resultat

Enkel och nära kroppstrimning

  • Triple Protect-raksystem

  • Hudnära rakning

  • Dubbelriktade trimkammar

  • Helt säker att använda i duschen

Patenterad klippteknik som är skonsam mot huden

Patenterad klippteknik som är skonsam mot huden

Triple Protect-raksystemet har pärlformade kanter för ökad hudkomfort, diamantformade hål som sträcker ut huden bättre och ett skydd som minimerar hudirritation avsevärt.

Nära rakning ned till 0,2 mm

Nära rakning ned till 0,2 mm

Vår klippteknik rakar håret till 0,2 mm och ger dig den nära och precisa rakning du behöver. Det diamantformade skärbladet jobbar smidigt för att garantera ett jämnt resultat som lämnar huden mjuk och fräsch.

Kammar som klickas fast för att trimma hår i alla riktningar

Kammar som klickas fast för att trimma hår i alla riktningar

De ger anpassningsbara längder på 2, 3 och 5 mm för att passa din stil, och de dubbelriktade kammarna trimmar i alla riktningar, vilket garanterar enkel och effektiv trimning av hela kroppen, även i intimområden.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

742

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 

  1. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp