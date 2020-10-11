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  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning
  • Skonsam mot huden, full kroppstrimning

Body Groomer 5000 SeriesMed Triple Protect-raksystem

BG5475/15

4.2
| (632) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Skonsam mot huden, full kroppstrimning
Upplev en nära och smidig rakning över hela kroppen, även i intimområden, utan att kompromissa med hudkomforten. Det finns tre längdinställningar för en mångsidig trimning, och det vikbara ryggtillbehöret hjälper dig att nå svåråtkomliga ställen.
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Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

För nära och hudvänliga resultat på hela kroppen

Skonsam mot huden, full kroppstrimning

  • Triple Protect-raksystem

  • Hudnära rakning

  • Vikbar baksida

  • Dubbelriktade trimkammar

  • Helt säker att använda i duschen

Patenterad klippteknik som är skonsam mot huden

Patenterad klippteknik som är skonsam mot huden

Triple Protect-raksystemet har pärlformade kanter för ökad hudkomfort, diamantformade hål som sträcker ut huden bättre och ett skydd som minimerar hudirritation avsevärt.

Nära rakning ned till 0,2 mm

Nära rakning ned till 0,2 mm

Vår klippteknik rakar håret till 0,2 mm och ger dig den nära och precisa rakning du behöver. Det diamantformade skärbladet jobbar smidigt för att garantera ett jämnt resultat som lämnar huden mjuk och fräsch.

För extra räckvidd i svåråtkomliga områden

För extra räckvidd i svåråtkomliga områden

Vårt nyutvecklade, hopfällbara ryggtillbehör ger förbättrad ergonomi och avsevärt bättre åtkomlighet över hela kroppen. Handtaget har olika inställningar för bekväm rakning från alla håll.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

632

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

11/10/2020

Sverige

Sverige

Produkten har utmärkta funktioner

Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!

Fördelar

Når överallt. Bra batteritid

Nackdelar

Inga än så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

12/01/2020

Sverige

Sverige

Fantastisk

Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

16/05/2018

Sverige

Sverige

Bästa hårprodukten ever

Under 20 år provade jag olika produkter för att ta hand om kroppshår, varenda gång med stor besvikelse tills jag köpte den här. Så enkelt att använda, och så effektiv. Efter användning ser ut som om man aldrig haft något hår på kroppen. Rekommenderar stark denna produkt. Om du har en hårig rygg eller vill bli av med en hårig bringa, den här din produkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 

  1. Alternativet för snabbladdning ger tillräckligt med ström för en trimning

  2. Vid registrering på Philips.com inom 90 dagar efter köp