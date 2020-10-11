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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Triple Protect-raksystem
Hudnära rakning
Vikbar baksida
Dubbelriktade trimkammar
Helt säker att använda i duschen
Triple Protect-raksystemet har pärlformade kanter för ökad hudkomfort, diamantformade hål som sträcker ut huden bättre och ett skydd som minimerar hudirritation avsevärt.
Vår klippteknik rakar håret till 0,2 mm och ger dig den nära och precisa rakning du behöver. Det diamantformade skärbladet jobbar smidigt för att garantera ett jämnt resultat som lämnar huden mjuk och fräsch.
Vårt nyutvecklade, hopfällbara ryggtillbehör ger förbättrad ergonomi och avsevärt bättre åtkomlighet över hela kroppen. Handtaget har olika inställningar för bekväm rakning från alla håll.
4.2
av 5
632
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
HugoTarzan
11/10/2020
Sverige
Produkten har utmärkta funktioner
Valde denna för att den går att använda till hela kroppen och speciellt för skaftet som gör att man når hela ryggen. Den tar långa och korta hårstrån utan problem. KÖP!
Fördelar
Når överallt. Bra batteritid
Nackdelar
Inga än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
12/01/2020
Sverige
Fantastisk
Vilket resultat! Enastående, huden blir som en babyrumpa. Rakar lika nära som en rakhyvel fast utan sår och irritation. Detta är ett mirakel!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Christoffer
16/05/2018
Sverige
Bästa hårprodukten ever
Under 20 år provade jag olika produkter för att ta hand om kroppshår, varenda gång med stor besvikelse tills jag köpte den här. Så enkelt att använda, och så effektiv. Efter användning ser ut som om man aldrig haft något hår på kroppen. Rekommenderar stark denna produkt. Om du har en hårig rygg eller vill bli av med en hårig bringa, den här din produkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Duschsäker kroppstrimmer
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