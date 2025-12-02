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  • Skonsam och smidig
  • Skonsam och smidig

Epilator Series 2000Epilator med sladd

BRE227/00

4.5
| (136) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Skonsam och smidig
Utforska långvarig hårborttagning som är snäll mot huden och få len hud i upp till 28 dagar. Vi förstår att epilering kan vara läskigt, men det gör mindre ont vid regelbunden användning!*
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Snäll mot dig och huden

Skonsam och smidig

  • För ben och kropp

  • Med massagekåpa

Upp till fyra veckors lenhet

Upp till fyra veckors lenhet

Njut av den lena hudkänslan som bara fortsätter och fortsätter. Epilatorn gör att du slipper hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.

Enkel epilering

Enkel epilering

Få en enkel och superlätt hårborttagning hemma med den här söta epilatorn. Den fångar upp lika korta hårstrån som vax gör, utan att du behöver krångla med salongsbesök eller kladd med vax.

Hållbar lenhet

Hållbar lenhet

Ett engångsköp med pappersbaserad förpackning, inga batterier och ett handtag som är tillverkat av 50 % återvunna material – den här epilatorn strävar efter att ha minimal miljöpåverkan.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

136

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

02/12/2025

Sverige

Sverige

Lätthanterad

Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.

Fördelar

Lätt att hålla i

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

01/12/2025

Sverige

Sverige

Stabil och prisvärd epilator

Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!

Fördelar

Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

20/11/2025

Sverige

Sverige

En lite plågsam apparat

Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.

Fördelar

inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret

Nackdelar

Att den går på ström och inte är laddbar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd

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  1. 87 % instämmer, iHUT Nederländerna, n = 28, 2024.