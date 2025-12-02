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Fri frakt från 450 SEK
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För ben och kropp
Med massagekåpa
Njut av den lena hudkänslan som bara fortsätter och fortsätter. Epilatorn gör att du slipper hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.
Få en enkel och superlätt hårborttagning hemma med den här söta epilatorn. Den fångar upp lika korta hårstrån som vax gör, utan att du behöver krångla med salongsbesök eller kladd med vax.
Ett engångsköp med pappersbaserad förpackning, inga batterier och ett handtag som är tillverkat av 50 % återvunna material – den här epilatorn strävar efter att ha minimal miljöpåverkan.
4.5
av 5
136
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Katten96
02/12/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Lätthanterad
Lätt att använda. Nästan smärtfri användning. Skulle rekommendera denna till alla som vill testa epilering.
Fördelar
Lätt att hålla i
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Mellsten
01/12/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Stabil och prisvärd epilator
Jag är väldigt nöjd med Philips epilator i 2000-serien. Den är lätt att använda, ligger bra i handen och tar bort även korta hårstrån direkt från roten. Huden blir len länge och resultatet håller betydligt bättre än rakning. Massagekåpan gör dessutom att epileringen känns mycket skonsammare. En perfekt epilator för dig som vill ha ett prisvärt, enkelt och effektivt hårborttagningsverktyg. Rekommenderas!
Fördelar
Sladdburen, man slipper tänka på laddningen.
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
MrsC#
20/11/2025
Sverige
Del av marknadsföring
En lite plågsam apparat
Jag har blivit utvald att testa denna epilator. Den är liten och smidig, har inte testat den så lång tid, så jag vet inte hur lång tid det tar för håret att växa ut igen. Den största nackdelen är att det är sladd och inte batteri/laddbar. Det gör ganska ont att bli av med håret, så är man jätte känslig så får man göra liten bit i taget. Det smidigaste är att man inte behöver hålla på med vax, raklödder eller hårborttagningskräm.
Fördelar
inget kladd med tillbehör för att kunna få bort håret
Nackdelar
Att den går på ström och inte är laddbar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 2000 BRE227/00 Epilator med sladd
87 % instämmer, iHUT Nederländerna, n = 28, 2024.