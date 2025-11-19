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Epilator Series 4000Epilator med sladd

BRE247/00

4.6
| (101) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
Skonsam och smidig
Utforska långvarig hårborttagning som är snäll mot huden och få len hud i upp till 28 dagar. Vi förstår att epilering kan vara läskigt, men det gör mindre ont vid regelbunden användning!*
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Snäll mot dig och huden

Skonsam och smidig

  • För kroppen och känsliga områden

  • Med LED-lampa

  • +4 tillbehör

  • Epilera, raka och exfoliera

Upp till fyra veckors lenhet

Upp till fyra veckors lenhet

Njut av den lena hudkänslan som bara fortsätter och fortsätter. Epilatorn gör att du slipper hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.

Enkel epilering

Enkel epilering

Få en enkel och superlätt hårborttagning hemma med den här söta epilatorn. Den fångar upp lika korta hårstrån som vax gör, utan att du behöver krångla med salongsbesök eller kladd med vax.

Hållbar lenhet

Hållbar lenhet

Ett engångsköp med pappersbaserad förpackning, inga batterier och ett handtag som är tillverkat av 50 % återvunna material – den här epilatorn strävar efter att ha minimal miljöpåverkan.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

101

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

2

19/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Easy hair removal

This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!

Fördelar

Easy to use, gentle

Nackdelar

NA

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Fabulous Epilator

This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.

Fördelar

Fabulous design and sleek

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

17/11/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great product

This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator

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  1. 87 % instämmer, iHUT Nederländerna, n = 28, 2024.