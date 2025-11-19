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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
För kroppen och känsliga områden
Med LED-lampa
+4 tillbehör
Epilera, raka och exfoliera
Njut av den lena hudkänslan som bara fortsätter och fortsätter. Epilatorn gör att du slipper hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.
Få en enkel och superlätt hårborttagning hemma med den här söta epilatorn. Den fångar upp lika korta hårstrån som vax gör, utan att du behöver krångla med salongsbesök eller kladd med vax.
Ett engångsköp med pappersbaserad förpackning, inga batterier och ett handtag som är tillverkat av 50 % återvunna material – den här epilatorn strävar efter att ha minimal miljöpåverkan.
4.6
av 5
101
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Renkk
19/11/2025
United Kingdom
Del av marknadsföring
Easy hair removal
This is a fantastic epilator! Very easy and comfortable to use. It is gentle on skin and you can see long lasting results. Highly recommended!
Fördelar
Easy to use, gentle
Nackdelar
NA
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ava2026
17/11/2025
United Kingdom
Del av marknadsföring
Fabulous Epilator
This Phillips series 4000 Epilator is a fantastic product to remove hair from under your arms and legs. It has 3 different settings to use to make removing hair comfortable. This epilator removes even the shortest of hair in no time at all. I have throughly enjoyed using this product. And this is my go to product to remove hair on a monthly basis. No more having to shave weekly has this product is epic. I highly recommend this product to anyone.
Fördelar
Fabulous design and sleek
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
17/11/2025
United Kingdom
Del av marknadsföring
Great product
This is easy to use. It has changeable heads for different needs. The epilator is effective in pulling hairs from the root. This comes with a little bag to help store the item and accessories.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 4000 BRE257/00 Corded Epilator
87 % instämmer, iHUT Nederländerna, n = 28, 2024.