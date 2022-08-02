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Satinelle Essential Kompakt epilator med sladd
Utgått
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BRE255/00
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Kan jag skada lymfkörtlarna i armhålan när jag använder epilatorn?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?
Satinelle EssentialEpileringshuvud
EpilatorExfolieringshandske
Fodral
Satinelle EssentialRengöringsborste
Satinelle EssentialRakhuvud
Satinelle EssentialNätadapter
Pincettkit
Min Philips-epilator fungerar inte
Philips-epilatorn tar inte bort håret ordentligt