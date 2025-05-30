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För ben, kropp och fötter
Sladdlös användning
+ 9 tillbehör
Double Action-teknik synkroniserar långa keramiska pincetter med kontinuerliga åtgärder för att få ett fast grepp om och ta bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Det breda epilatorhuvudet med 50 % längre pincetter tar bort mer hår åt gången*. Gör dig redo för len hud flera veckor framöver.
Våra pincetter roterar även snabbare per minut än Braun Silk-épil 9.
32 keramiska pincetter tillverkade av hypoallergent material för en behaglig behandling. De glider lätt över huden med mindre friktion och bättre hudkontakt*. Känns bra mot huden enligt 91 % av kvinnor**.
4.4
av 5
717
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Essie!!
30/05/2025
Sverige
Älskar!!
Batterierna håller bra länge och det tar verkligen så bra. Älskar verkligen epilatorn och eekommenderar den starkt. Vore trevligt om man fick bättre stöd på hur man ska använda vissa huvuden utöver pappret med bilder på vart man kan använda de olika tillbehören på.
Fördelar
Skär inte sig på den, enkelt att använda, smidigt!
Nackdelar
Kan göra lite ont i början men man vänjer sig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
Melgru
30/12/2021
Sverige
Del av marknadsföring
Verifierad köpare
Utmärkt
Skönt att kunna använda den i duschen. Är man känslig, luggas den mindre om man spolar varmvatten samtidigt som man epilerar.
Fördelar
Vattentät. Lagom med tillbehör
Nackdelar
Stötkänslig. Den jag hade tidigare, tappade jag i golvet sen var det bara en hastighet som fungerade.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering
ellieroom
10/12/2020
Sverige
Perfekt
Får superfina, lena ben. Har inte hunnit testa de andra funktionerna, men den är super! Min första epilator och jag är nöjd
Fördelar
Lena ben och tar bra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering
jämfört med Philips Satinelle Advanced och Satinelle Prestige
CLT Tyskland N=153, 2019