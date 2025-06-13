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5 manuella intensitetsinställningar
2 tillbehör: kropp, ansikte
Lumea IPL-appen
Användning med sladd
+ penntrimmer (HP6388)
Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultaten.
Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.
Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.
Utmärkelser
4.2
av 5
1610
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Zebra12385522579
13/06/2025
Sverige
Verifierad köpare
Jag känner mig nöjd med produkten
Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Nursi
04/06/2023
Sverige
Verifierad köpare
Underbart
Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Ingen än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Larssonnn
17/06/2019
Sverige
Enkel och smidig hårborttagning
Innan jag fick produkten var jag skeptisk till att detta skulle fungera, men jag har blivit glatt överraskad över resultatet! Älskar även den lilla penn-trimmern som medföljer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet
Medelresultat efter tolv behandlingar: 82 % på underbenen
När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti