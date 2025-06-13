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  • Fantastiska resultat, fantastiskt värde

Lumea IPL 7000 SeriesIPL-hårborttagningsenhet

BRI921/00

4.2
| (1610) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Fantastiska resultat, fantastiskt värde
Få hårfri och len hud med vår Lumea IPL i 7000-serien. Behandlingarna är skonsamma och effektiva med tillbehör för varje kroppsdel.
Visa alla fördelar

Få tolv månader hårfri och len hud*

Fantastiska resultat, fantastiskt värde

  • 5 manuella intensitetsinställningar

  • 2 tillbehör: kropp, ansikte

  • Lumea IPL-appen

  • Användning med sladd

  • + penntrimmer (HP6388)

Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka

Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka

Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultaten.

Hudtonssensor och fem intensitetsinställningar

Hudtonssensor och fem intensitetsinställningar

Välj bland fem intensitetsinställningar för en behaglig upplevelse: Hudtonssensorn förhindrar att du behandlar hudområden som är för mörka för IPL-behandling.

Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.2

av 5

1610

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

13/06/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Jag känner mig nöjd med produkten

Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet

04/06/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Underbart

Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.

Fördelar

Lätt att använda

Nackdelar

Ingen än så länge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet

17/06/2019

Sverige

Sverige

Enkel och smidig hårborttagning

Innan jag fick produkten var jag skeptisk till att detta skulle fungera, men jag har blivit glatt överraskad över resultatet! Älskar även den lilla penn-trimmern som medföljer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Medelresultat efter tolv behandlingar: 82 % på underbenen

  2. När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti