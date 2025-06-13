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Utgått
5 manuella intensitetsinställningar
3 tillbehör: kropp, ansikte, bikiniområde
Lumea IPL-appen
Användning med sladd
+ penntrimmer (HP6388)
Olika huvuden för kropp, ansikte och bikiniområdet arbetar snabbt och precist för skonsam användning, även i känsliga områden. Ansiktstillbehöret har ett inbyggt ljusfilter för precis behandling.
Vår kostnadsfria instruktionsapp hjälper dig att planera och hålla dig till ditt behandlingsschema och vägleder dig sedan genom varje session steg för steg. Har laddats ned av fler än 2,1 miljoner användare.
Som ledare inom medicinsk teknik har Philips utvecklat Lumea IPL tillsammans med dermatologer för enkel och effektiv användning hemma. Lumea IPL har utvecklats utifrån teknik som används på professionella skönhetssalonger och ger en skonsam behandling, även i känsliga områden.
Utmärkelser
4.2
av 5
1610
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
Zebra12385522579
13/06/2025
Sverige
Verifierad köpare
Jag känner mig nöjd med produkten
Jag har gjort tre behandlingar med två veckors mellanrum. Lite läskigt första gången, kunde kännas lite på vissa känsligare hudpartier. Visste inte om det skulle vara värt pengarna eller fungera men jag har mycket mindre hårväxt och mycket långsammare att det kommer tillbaka. Jag känner mig hittills väldigt nöjd. Jag har ljus hud och mörka hår.
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 IPL-hårborttagningsenhet
Nursi
04/06/2023
Sverige
Verifierad köpare
Underbart
Älskar den, lätt att använda. Har haft en annan innan dock inte Philips som höll i två år. Hoppas den håller längre.
Fördelar
Lätt att använda
Nackdelar
Ingen än så länge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 IPL-hårborttagningsenhet
Larssonnn
17/06/2019
Sverige
Enkel och smidig hårborttagning
Innan jag fick produkten var jag skeptisk till att detta skulle fungera, men jag har blivit glatt överraskad över resultatet! Älskar även den lilla penn-trimmern som medföljer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 7000 Series BRI923/00 IPL-hårborttagningsenhet
Medelresultat efter tolv behandlingar: 82 % på underbenen
När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti