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  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

BRI940/00

4.3
| (794) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Skräddarsydd för dig med SenseIQ
Få en snabb och anpassad behandling med vår Lumea IPL i 8000-serien. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och Lumea IPL-app för att få len hud länge.
Visa alla fördelar

Få 18 månader hårfri och len hud*

Skräddarsydd för dig med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 1 intelligent tillbehör: kropp

  • Lumea IPL-appen

  • Användning med sladd

Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka

Snabba resultat med behandlingar endast varannan vecka

Kom igång med den inledande fasen med endast fyra behandlingar varannan vecka – det är hälften så många behandlingar som med andra varumärken. Gör sedan uppfräschningar varje månad för att bibehålla resultaten.

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Lumea 8000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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4.3

av 5

794

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

15/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

De funkar så bra

Jag har få håret på benen och underarm jag har anvät detta för 3 ggr nu.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

28/02/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bästa!!

Älskar produkten!! Det funkar så bra!! Rekommenderar den!! <3333

Fördelar

Hår faller och huden lyser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

16/05/2022

Sverige

Sverige

Resultat redan efter andra behanlingen

Jag var skeptisk till en början men också orolig för att de skulle bränna eller göra mycket ont, men jag är förvånad hur snabbt jag fick se resultat. Jag började med att ladda ner appen som har mycket bra information om hur man ska göra och vad man ska tänka på. När man startar den låter det lite som en hårtork men ljudet vänjer man sig vid ganska snabbt. Efter ett patch test kunde jag köra igång. Jag började med benen och körde på nivå 5. Det var svårt att veta var man började och hur man skulle göra för att täcka hela benen men det lärde jag mig ganska snabbt och hittade ett sätt som funkar för mina ben. Det var en helt smärtfri behandling förutom att man kände att man kände att det blev varmt. Jag hade missar några strån när jag rakade mina ben innan behandlingen därför kunde det bränna till ibland när hårstrån var långa och det för att det starka ljuset bränner hårstråna, därför kunde lukta lite bränt, men det var absolut inget som lämnade märken eller gjorde för mycket ont. Första perioden skulle man vänta i 2 veckor mellan behandlingarna, jag fortsatte under tiden att raka mina ben och smörja dem och redan efter första behandlingen kunde jag se att håret växer lite långsammare. Inget märkvärdigt men ändå så behövde jag inte raka mig varannan dag. Efter andra behandlingen började jag se små områden på benen som hade mindre och tunnare hår än andra områden. Jag har även provat på ansiktet men det gav inte lika snabbt resultat. Däremot så har jag bara gjort en behandling. Jag tycker att själva apparaten är lätt att hålla i och använda. Sladden är tillräckligt lång och man behöver inte ha solglasögon eller vara fokuserad på vad man gör. Jag satt och tittade på film medan jag gjorde min behandling.

Fördelar

Snabbt resultat. Lätt att hålla i. Lätt att använda. Lång sladd. Fin och rimlig väska som man kan ta med sig i resväskan. Lätt att veta vilken nivå man ska köra på.

Nackdelar

Det kan lukta illa om håret är långt. Apparaten låter som en hårtork när den är igång.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI945/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Med start efter tre behandlingar. Hårminskning efter 18 månader: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna

  2. När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti