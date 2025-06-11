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  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
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  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ
  • Skräddarsydd för dig med SenseIQ

Lumea IPL 8000 SeriesIPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

BRI948

4.2
| (2816) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Skräddarsydd för dig med SenseIQ
Få en snabb och anpassad behandling med vår Lumea IPL i 8000-serien. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och Lumea IPL-app för att få len hud länge.
Visa alla fördelar

Få 18 månader hårfri och len hud*

Skräddarsydd för dig med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligenta tillbehör: kropp, ansikte, bikiniområde, underarmar

  • Lumea IPL-appen

  • Användning med sladd

Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat

Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat

Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Lumea 8000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Extra lång sladd för ökad flexibilitet under behandlingen

Smidig att använda tack vare en extra lång sladd för enkel åtkomst och bättre manövrering.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

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Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-612375

Recensioner

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Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

2816

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

11/06/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten är utmärkta funktioner.

Den älskar jag. Jag tittade p reklamen och tänkte att köpa den p prova den.

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

05/04/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Det är jätte bra machine och jättebra resultat 👍👍

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

15/09/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Väldigt bra produkt

Jag är mycket nöjd med produkten. Den är enkel att använda, konsekvent och ger mycket bra resultat. Rekommenderas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Med start efter tre behandlingar. Hårminskning efter 18 månader: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna

  2. När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti