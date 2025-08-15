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SmartSkin-sensor
3 intelligenta tillbehör: kropp, ansikte, precision
Lumea IPL-appen
Kan användas med eller utan sladd
Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.
Lumea 9000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.
Philips Lumea är utformad för att vara praktisk och enkel att använda. Använd enheten med sladd för snabb behandling av stora områden, som benen, eller använd enheten i det sladdlösa batteriläget för att behandla svåråtkomliga områden med precision.
4.4
av 5
1192
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Lippo
15/08/2025
Sverige
Verifierad köpare
Jättenöjd!
Har flera bekanta som pratat gott om denna maskin så jag köpte. Och, det funkar! Jag är jättenöjd. Den är enkel att förstå och använda. Perfekt med appen som håller koll på vad och när jag ska lasra. Jag är jättenöjd!
Fördelar
Funkar jättebra!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Semiramis
23/08/2020
Sverige
FANTASTISK!
Denna produkt är helt underbar, fantastisk you name it. Jag ÄLSKAR den, jag har lagt ut mer 30.000kr på hårborttagning på salonger utan något märkbart resultat. Var skeptisk till denna först, pga av styrkan och storleken men ack så fel jag hade. Efter två gånger så så var jag nästan hårfri på benen i mer än 1 månad, nu går det änne längre tid (man kan köra full Brazilian, med den om man vill). Tvekar Du på om du ska köpa den, så kan jag säga att sluta tveka KÖP DEN! du kommer inte ångra dig. Jag är SUPERNÖJD!
Fördelar
ALLA du kan tänka dig!
Nackdelar
INGA!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet
17/01/2020
Sverige
Verifierad köpare
Det är utmärkt och nästan effektivt i två månader.
Jag valde detta märke eftersom det är unikt. Jag rekommenderade mina kompisar om den här produkt eftersom den är effektiv. Jag har redan köpt en liknande produkt till min vän och har skickat till utlands . Jag råder nu mina kollegor att köpa detta märke eftersom det är effektivt.
Fördelar
Det är utmärkt och effektivt
Nackdelar
Ingen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet
Med start efter tre behandlingar. Hårminskning efter 18 månader: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna
När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti