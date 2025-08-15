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  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ

Lumea IPL 9000 SeriesIPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

BRI955/00

4.4
| (1192) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
Njut av problemfri, personlig behandling med den sladdlösa versionen av vår snabbaste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och vägledning i Lumea IPL-appen ger dig långvarigt len hud.
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Få 18 månader hårfri och len hud*

Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 3 intelligenta tillbehör: kropp, ansikte, precision

  • Lumea IPL-appen

  • Kan användas med eller utan sladd

Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat

Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat

Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Lumea 9000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Praktisk användning med och utan sladd

Praktisk användning med och utan sladd

Philips Lumea är utformad för att vara praktisk och enkel att använda. Använd enheten med sladd för snabb behandling av stora områden, som benen, eller använd enheten i det sladdlösa batteriläget för att behandla svåråtkomliga områden med precision.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

1192

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

15/08/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Jättenöjd!

Har flera bekanta som pratat gott om denna maskin så jag köpte. Och, det funkar! Jag är jättenöjd. Den är enkel att förstå och använda. Perfekt med appen som håller koll på vad och när jag ska lasra. Jag är jättenöjd!

Fördelar

Funkar jättebra!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI955/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

23/08/2020

Sverige

Sverige

FANTASTISK!

Denna produkt är helt underbar, fantastisk you name it. Jag ÄLSKAR den, jag har lagt ut mer 30.000kr på hårborttagning på salonger utan något märkbart resultat. Var skeptisk till denna först, pga av styrkan och storleken men ack så fel jag hade. Efter två gånger så så var jag nästan hårfri på benen i mer än 1 månad, nu går det änne längre tid (man kan köra full Brazilian, med den om man vill). Tvekar Du på om du ska köpa den, så kan jag säga att sluta tveka KÖP DEN! du kommer inte ångra dig. Jag är SUPERNÖJD!

Fördelar

ALLA du kan tänka dig!

Nackdelar

INGA!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet

17/01/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Det är utmärkt och nästan effektivt i två månader.

Jag valde detta märke eftersom det är unikt. Jag rekommenderade mina kompisar om den här produkt eftersom den är effektiv. Jag har redan köpt en liknande produkt till min vän och har skickat till utlands . Jag råder nu mina kollegor att köpa detta märke eftersom det är effektivt.

Fördelar

Det är utmärkt och effektivt

Nackdelar

Ingen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea Prestige BRI953/00 IPL-hårborttagningsenhet

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Med start efter tre behandlingar. Hårminskning efter 18 månader: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna

  2. När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti