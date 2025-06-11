ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
  • Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ

Lumea IPL Series 9000IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

BRI958/00

4.2
| (2814) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ
Njut av problemfri, personlig behandling med den sladdlösa versionen av vår snabbaste Lumea IPL-enhet. SenseIQ-teknik med smarta tillbehör och vägledning i Lumea IPL-appen ger dig långvarigt len hud.
Visa alla fördelar

Få 18 månader hårfri och len hud*

Sladdlös bekvämlighet, personlig behandling med SenseIQ

  • SmartSkin-sensor

  • 4 intelligenta tillbehör: kropp, ansikte, bikiniområde, underarmar

  • Lumea IPL-appen

  • Kan användas med eller utan sladd

Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat

Benhandla endast två gånger i månaden för snabba resultat

Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Skonsam och behaglig med SenseIQ

Lumea 9000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.

Praktisk användning med och utan sladd

Praktisk användning med och utan sladd

Philips Lumea är utformad för att vara praktisk och enkel att använda. Använd enheten med sladd för snabb behandling av stora områden, som benen, eller använd enheten i det sladdlösa batteriläget för att behandla svåråtkomliga områden med precision.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

2814

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

11/06/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten är utmärkta funktioner.

Den älskar jag. Jag tittade p reklamen och tänkte att köpa den p prova den.

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

05/04/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Det är jätte bra machine och jättebra resultat 👍👍

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

15/09/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Väldigt bra produkt

Jag är mycket nöjd med produkten. Den är enkel att använda, konsekvent och ger mycket bra resultat. Rekommenderas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Med start efter tre behandlingar. Hårminskning efter 18 månader: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna

  2. När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti