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SmartSkin-sensor
4 intelligenta tillbehör: kropp, ansikte, bikiniområde, underarmar
Lumea IPL-appen
Kan användas med eller utan sladd
Varannan vecka för att komma igång – det är hälften så många behandlingar som andra varumärken. Följt av uppfräschningar en gång i månaden. Det är allt. Det tar 8,5 minuter att behandla båda underbenen.
Lumea 9000-serien har fem enkelt justerbara ljusinställningar. Vår SmartSkin-sensor läser av din hudton och hjälper dig hitta den behagligaste inställningen. Intelligenta tillbehör anpassar behandlingen efter varje kroppsdel.
Philips Lumea är utformad för att vara praktisk och enkel att använda. Använd enheten med sladd för snabb behandling av stora områden, som benen, eller använd enheten i det sladdlösa batteriläget för att behandla svåråtkomliga områden med precision.
4.2
av 5
2814
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Emilia J
11/06/2025
Sverige
Verifierad köpare
Produkten är utmärkta funktioner.
Den älskar jag. Jag tittade p reklamen och tänkte att köpa den p prova den.
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Ola Khazaal
05/04/2025
Sverige
Verifierad köpare
Det är jätte bra machine och jättebra resultat 👍👍
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Angelnad
15/09/2024
Sverige
Verifierad köpare
Väldigt bra produkt
Jag är mycket nöjd med produkten. Den är enkel att använda, konsekvent och ger mycket bra resultat. Rekommenderas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lumea IPL 9000 Series BRI957/00 IPL-hårborttagningsenhet med SenseIQ
Med start efter tre behandlingar. Hårminskning efter 18 månader: 86 % på underbenen, 70 % i bikiniområdet, 67 % i armhålorna
När ett behandlingsschema följs. Beräknat för användning på underben, bikinilinje, armhålor och ansikte. Lampans livslängd förlänger inte Philips två års världsomfattande garanti