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  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt
  • Epilering på ett enkelt sätt

Satinelle EssentialKompakt epilator med sladd

BRP529/00

4.4
| (474) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Epilering på ett enkelt sätt
Få lena ben i flera veckor med Philips Satinelle. Tar försiktigt bort hårstrån som är så korta som 0,5 mm med roten. Den här specialmodellen inkluderar en Philips-miniepilator och en smart pincett avsedda för känsliga områden.
Visa alla fördelar

Len hy i flera veckor

Epilering på ett enkelt sätt

  • Med opti-light

  • Inkl. miniepilator

  • Med smart pincett

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Effektivt epileringssystem drar ut hårstråna med rötterna

Effektivt epileringssystem gör din hud len och utan stubb i flera veckor

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort även de svåraste hårstråna

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort även de svåraste hårstråna

Opti-light hjälper dig att greppa och ta bort även de svåraste hårstråna

2 hastighetsinställningar för att få tag i tunnare och tjockare hårstrån

2 hastighetsinställningar för att få tag i tunnare och tjockare hårstrån

2 hastighetsinställningar för att ta bort tunnare och tjockare hårstrån för en mer anpassad hårborttagningsbehandling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
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4.4

av 5

474

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

17/05/2022

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Great little epilator

My wife has used this device and reports it's a lot easier and less messy/smelly than using cream. Washable head is great idea

Fördelar

Quick,good results

Nackdelar

Slightly painful

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

19/07/2021

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

So easy to use this epilator, gets all the hair, the cord is quite long. It’s very easy to clean, it comes with a small brush so you can easily keep it free from hair. It’s just the right size to fit in your palm. I would recommend to family and friends

Fördelar

Long cord, easy to use & clean

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Amazing epilator

Brilliant product. Bought my first Phillips epilator 30 years ago!! It’s been a faithful piece of equipment ... nothing lasts forever ☹️ but I was amazed to see almost the same product virtually unchanged 30 years later ... totally recommend this product!!!

Fördelar

I use almost everywhere

Nackdelar

Not suitable for bikini line

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Satinelle Essential BRE224/00 Corded compact epilator

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