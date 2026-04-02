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  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere
  • Mer, mindre eller inget hår … där nere

EssentialBikinitrimmer

BRT383/15

3.8
| (111) Recensioner
Mer, mindre eller inget hår … där nere
Trimma, raka eller styla känsliga områden extra skonsamt. Vår bikinitrimmer är utformad för att vara säker och effektiv så att du undviker irritation och inåtväxande hårstrån.
Visa alla fördelar

Skonsam, enkel styling för bikinilinjen

Mer, mindre eller inget hår … där nere

  • Trimma, raka och styla

Litet trimhuvud för exakta resultat

Litet trimhuvud för exakta resultat

Styla eller forma bikinilinjen. Använd det lilla trimhuvudet för att få den stil du vill ha och trimma ned till 0,5 mm.

Rundade kanter klipper håret effektivt och skyddar huden

Rundade kanter klipper håret effektivt och skyddar huden

De rundade trimningskanterna gör att du kan trimma bikinilinjen på ett säkert och effektivt sätt. Inga skärsår.

Kammarna med klickfäste gör att du kan trimma till olika längder

Kammarna med klickfäste gör att du kan trimma till olika längder

Prova olika längder och stilar. Välj mellan 0,5, 3 och 5 mm för en jämn, prydlig och vältrimmad bikinilinje.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

111

Recensioner

02/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

SAFE AND GENTLE

GIVES A CLOSE SHAVE WITH NO SCRATCHING OR IRRITATION.

Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas

Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas

16/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Bought this to replace my old trimmer that I dropped in the shower. Using both heads I achieved a really close shave to my bikini area, with no nicks! The only fault is that the battery isn’t rechargeable, that said it’s ready to use at the change of a battery, no waiting for it to charge

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas

04/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for first time trimmer

I did s bit of research before purchasing this as I am a razor/waxer depending on my mood. Going from an all smooth kinda gal to wanting a bit more free spirit down there I wanted something that could do all and this really does. The variety of attachments are fab it’s easy to use and the different sizes are great for versatility. Love that it has a 0 and 0.5 options for the bikini like and trim options too. Could probably sculpt some lovely hedge art if I wanted to. Highly recommended to beginners to trimmers

Fördelar

Easy to use, great for all styles and shapes down there, gentle, portable

Nackdelar

Just needs a hair catcher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas

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