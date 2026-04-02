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BRT383/15
Trimma, raka och styla
Styla eller forma bikinilinjen. Använd det lilla trimhuvudet för att få den stil du vill ha och trimma ned till 0,5 mm.
De rundade trimningskanterna gör att du kan trimma bikinilinjen på ett säkert och effektivt sätt. Inga skärsår.
Prova olika längder och stilar. Välj mellan 0,5, 3 och 5 mm för en jämn, prydlig och vältrimmad bikinilinje.
3.8
av 5
111
Recensioner
RIBI 2
02/04/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
SAFE AND GENTLE
GIVES A CLOSE SHAVE WITH NO SCRATCHING OR IRRITATION.
Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas
Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas
RiverFairy
16/07/2020
United Kingdom
Love it
Bought this to replace my old trimmer that I dropped in the shower. Using both heads I achieved a really close shave to my bikini area, with no nicks! The only fault is that the battery isn’t rechargeable, that said it’s ready to use at the change of a battery, no waiting for it to charge
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas
Palamier
04/10/2019
United Kingdom
Great for first time trimmer
I did s bit of research before purchasing this as I am a razor/waxer depending on my mood. Going from an all smooth kinda gal to wanting a bit more free spirit down there I wanted something that could do all and this really does. The variety of attachments are fab it’s easy to use and the different sizes are great for versatility. Love that it has a 0 and 0.5 options for the bikini like and trim options too. Could probably sculpt some lovely hedge art if I wanted to. Highly recommended to beginners to trimmers
Fördelar
Easy to use, great for all styles and shapes down there, gentle, portable
Nackdelar
Just needs a hair catcher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Philips Essential BRT383/15 Bikini trimmer for safe trimming of sensitive areas