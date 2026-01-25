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  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
  • Mångsidig trimning snabbt och enkelt!

Beardtrimmer series 3000Skäggtrimmer

BT3216/14

4.4
| (606) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Mångsidig trimning snabbt och enkelt!
Philips skäggtrimmer i serie 3000 har ett innovativt Lift & Trim-system som lyfter och greppar även liggande hårstrån så att du får en jämn trimning på färre drag. Styla en avslappnad tredagarsstubb, ett kort skägg eller lite längre men ändå trimmat skägg precis som du vill ha det!
Visa alla fördelar

Lift & Trim-systemet skär 30 % snabbare*

Mångsidig trimning snabbt och enkelt!

  • 0,5 mm precisionsinställningar

  • Blad i rostfritt stål

  • 60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

  • Med innovativt Lift & Trim-system

Med innovativt Lift & Trim-system

Med innovativt Lift & Trim-system

Trimma skäggstubben med Philips innovativa Lift & Trim-system. Systemet innebär att trimkammen lyfter liggande skäggstån och guidar dem till optimalt snittläge för skärbladen så att du får en jämn och effektiv trimning.

Få en perfekt men skyddande trimning

Få en perfekt men skyddande trimning

De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggtrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.

Hudvänliga blad för mjuk hud

Hudvänliga blad för mjuk hud

Bladen är utformade för att förhindra rivsår och irritation och har rundade kanter för jämnare hudkontakt.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

606

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

25/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fördelar

Inget att erinra

Nackdelar

Inget att klaga på

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

22/08/2023

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fördelar

Super maskine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Lyft- och trimningssystemet klipper 30 % snabbare jämfört med tidigare modell från Philips