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30 dagars ångerrätt
0,5 mm precisionsinställningar
Blad i rostfritt stål
60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning
Med innovativt Lift & Trim-system
Trimma skäggstubben med Philips innovativa Lift & Trim-system. Systemet innebär att trimkammen lyfter liggande skäggstån och guidar dem till optimalt snittläge för skärbladen så att du får en jämn och effektiv trimning.
De självslipande stålbladen på Philips 3000-skäggtrimmern håller sig lika skarpa och effektiva som på dag 1 för en perfekt men ändå skyddande trimning, gång på gång.
Bladen är utformade för att förhindra rivsår och irritation och har rundade kanter för jämnare hudkontakt.
4.4
av 5
606
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
KIL12
25/01/2026
Sverige
Verifierad köpare
Trimmer
Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .
Fördelar
Inget att erinra
Nackdelar
Inget att klaga på
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar
Per Merrild
22/08/2023
Danmark
Verifierad köpare
Fantastisk maskine
Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.
Fördelar
Super maskine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer
DJLInsp
08/03/2026
United Kingdom
Verifierad köpare
A great new beard trimmer
My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer
Lyft- och trimningssystemet klipper 30 % snabbare jämfört med tidigare modell från Philips