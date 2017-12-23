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Utgått

Beardtrimmer series 7000slipp skräp och skäggstubb i handfatet!

BT7085/32

3.8

| (1042) Recensioner

Perfekt trimmat skägg - slipp skäggstubb i handfatet!

Slipp oredan det brukar bli i badrummet efter att du rakat dig. Den här skäggtrimmern har en inbyggd uppsugningsfunktion som direkt suger upp dina avklippta hårstrån. Dessutom ger stubb- och skäggtrimmern förstklassiga trimningsresultat. Trimmern har 18 olika längdinställningar, och en turbofunktion som underlättar trimning av grövre hårstrån. Den här kraftfulla stubb- och skäggtrimmern ger förstklassiga trimningsresultat.

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unikt system som fångar upp avklippta hår

Perfekt trimmat skägg - slipp skäggstubb i handfatet!

  • 18 längdinställningar (1-18mm)

  • System som fångar upp klippta hårstrån

  • 75 min sladdlös anv. efter 1 tim laddn.

  • Turbofunktion för ökad kraft &hastighet

Konturföljande kam för exakt och jämn trimning

Konturföljande kam för exakt och jämn trimning

Rörlig kam som följer ansiktets konturer för en jämn trimning på ett enkelt och bekvämt sätt.

Flerfunktionsdisplay

Flerfunktionsdisplay

Flerfunktionsdisplay för smidig visning av längdinställning

Reslås

Reslåset förhindrar att produkten slås på av misstag när du har den i väskan.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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3.8

av 5

1042

Recensioner

23/12/2017

Sverige

Sverige

Klipper bra

Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

16/04/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Lättanvänd och smidig

Smidig,lättanvänd o bra att hålla i. Bra batteritid samt bra o lätt att ställa in längder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

04/04/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Mkt bra! Klipper nära o riktigt fint.

Grym! Lite klumpig men det är det enda. Sugförmågan stämmer bra att den tar ca 90%. Skönt att raka sig utan att skydda kläder etc. Sjukt länge kan man raka sig. Batteriet tar ju aldrig slut. Och det bästa. Ca 60min laddning så är den FuLL LaDDAD. Absolut bästa!!!

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion

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