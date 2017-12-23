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Utgått
BT7085/32
Perfekt trimmat skägg - slipp skäggstubb i handfatet!
Slipp oredan det brukar bli i badrummet efter att du rakat dig. Den här skäggtrimmern har en inbyggd uppsugningsfunktion som direkt suger upp dina avklippta hårstrån. Dessutom ger stubb- och skäggtrimmern förstklassiga trimningsresultat. Trimmern har 18 olika längdinställningar, och en turbofunktion som underlättar trimning av grövre hårstrån. Den här kraftfulla stubb- och skäggtrimmern ger förstklassiga trimningsresultat.
18 längdinställningar (1-18mm)
System som fångar upp klippta hårstrån
75 min sladdlös anv. efter 1 tim laddn.
Turbofunktion för ökad kraft &hastighet
Rörlig kam som följer ansiktets konturer för en jämn trimning på ett enkelt och bekvämt sätt.
Flerfunktionsdisplay för smidig visning av längdinställning
Reslåset förhindrar att produkten slås på av misstag när du har den i väskan.
3.8
av 5
1042
Recensioner
Harald
23/12/2017
Sverige
Klipper bra
Bra och snygg klippning. Något besvärlig rengöring.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Frazze70
16/04/2017
Sverige
Verifierad köpare
Lättanvänd och smidig
Smidig,lättanvänd o bra att hålla i. Bra batteritid samt bra o lätt att ställa in längder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Dogge
04/04/2017
Sverige
Verifierad köpare
Mkt bra! Klipper nära o riktigt fint.
Grym! Lite klumpig men det är det enda. Sugförmågan stämmer bra att den tar ca 90%. Skönt att raka sig utan att skydda kläder etc. Sjukt länge kan man raka sig. Batteriet tar ju aldrig slut. Och det bästa. Ca 60min laddning så är den FuLL LaDDAD. Absolut bästa!!!
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion
Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 7000 BT7220/15 Skäggtrimmer med uppsugningsfunktion