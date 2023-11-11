Jag vill börja med att säga att jag tyckte mycket om denna trimmer. Redan under uppackning ur kartong, så känns den väldigt lyxig, vilket är något jag uppskattar. Min skäggväxt är inte perfekt, och jag brukar därför köra på en "goatee-rakning". Philips Prestige utför denna rakning kanon, och det är lika enkelt att göra en kort rakning, som en mer stylad rakning med finess. Apparaten har många fler inställningar gällande längd än vad jag kunnat använda med mitt skägg, men jag är supernöjd över de inställningar jag nyttjat. Kan därför tänka mig att resten av inställningarna levererar med minst samma kvalitét. Det enda negativa men produkten är att den är aningen klumpig. Dock är jag ganska oerfaren, och har ej använt så många olika rakapparater, vilket kan bidra till denna känsla. Men, det tog mig några rakningar att få en känsla för grepp och funktionalitet i min rakning p.g.a storleken på produkten. Nu är det inget som stör mig längre. Batteriet är fantastiskt! Något som alltid varit jobbigt med andra rakapparater jag använt, är att de dör snabbt och måste laddas ofta. Det problemet existerar inte här. Jag har inte fått apparaten att ta slut på batteri en endaste gång, och jag har endast laddat den vid ett tillfälle. Detta är efter säkert minst 15 rakningar. Som sagt, så har jag inte det längsta skägget, men jag är mycket nöjd med batteriet. Sist men inte minst, så kommer Philips Prestige i en liten, och tålig väska, som gör det enkelt att resa med den. Jag har haft med mig den under två flygturer, och inget har efter dessa varit trasigt, eller på något sätt påverkat funktionaliteten i apparaten. Enkel att packa ned, och sedan upp igen.