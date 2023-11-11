Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
SteelPrecision-teknik
PowerAdapt-sensor
Batteriindikator med tre nivåer
Philips-skäggtrimmern BT9000 Prestige har den helt nya SteelPrecision-tekniken som består av en inbyggd metallkam och en kraftfull klippenhet. Det här systemet böjs inte som en plastkam, oavsett hur mycket tryck som tillämpas. På så sätt säkerställs de jämnaste och mest exakta trimningsresultaten*.
Få det jämnaste resultatet när du trimmar. Den här skäggtrimmern för män följer alltid ansiktets konturer och har en antifriktionsbeläggning som gör att den glider lätt och bekvämt över huden.
Våra metallblad förblir vassa under hela livslängden. Och tack vare bladens speciella geometri klipper skäggtrimmern 9000 Prestige även de tjockaste hårstråna utan att dra.
4.4
av 5
399
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Skepparen
11/11/2023
Sverige
Verifierad köpare
En riktig skäggtrimmer
Jag har provat en del skäggtrimmer genom åren, denna gör jobbet smidigt och jag gillar att det är metall i hela skärhuvudet. Här finns inga böjliga plastdetaljer, när du trimmar skägget.
Fördelar
Enkel hantering, hög kvalitet
Nackdelar
Har ännu ej funnit någon
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer
KixaZ
08/10/2022
Sverige
Verifierad köpare
Kvaliteten
Mycket nöjd och gör sitt jobb väl. Klarar dock inte ned till noll. Men som skägg trimmer för att hålla ett par millimeter och där ovan helt perfekt. Bra batteritid.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer
Trimman
18/08/2021
Sverige
Bra skäggtrimmer
Trimmar väldigt bra och lämnar inga hårstrån otrimmade. Min förra trimmer behövde jag köra fram och tillbaka många gånger för att den skulle ta håren men det behövs inte mer än ett par gånger med denna så är det klart. On/Off-knappen är lite onödigt trög. Annars hittar jag inga fel på den!
Fördelar
Vassa trimmerblad, bra kvalité, känns skön i handen, snygg produkt
Nackdelar
On/Off-knapp onödigt trög
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer
Baserat på objektiva jämnhetstest med närbilder i samma prisklass, utförda av en tredjepartsleverantör