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  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
  • Ultimat stålprecision för det perfekta skägget

Beard trimmer 9000 PrestigeSkäggtrimmer

BT9810/15

4.4
| (399) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Ultimat stålprecision för det perfekta skägget
Philips BT9000 Prestige ger oöverträffad precision tack vare den inbyggda metallkammen, vilket ger konsekventa trimningsresultat oavsett hur mycket tryck som tillämpas.
Visa alla fördelar

Philips bästa

Ultimat stålprecision för det perfekta skägget

  • SteelPrecision-teknik

  • PowerAdapt-sensor

  • Batteriindikator med tre nivåer

Ultimat precision och jämna resultat

Ultimat precision och jämna resultat

Philips-skäggtrimmern BT9000 Prestige har den helt nya SteelPrecision-tekniken som består av en inbyggd metallkam och en kraftfull klippenhet. Det här systemet böjs inte som en plastkam, oavsett hur mycket tryck som tillämpas. På så sätt säkerställs de jämnaste och mest exakta trimningsresultaten*.

Glider över huden för en slät trimning

Glider över huden för en slät trimning

Få det jämnaste resultatet när du trimmar. Den här skäggtrimmern för män följer alltid ansiktets konturer och har en antifriktionsbeläggning som gör att den glider lätt och bekvämt över huden.

Vassa metallblad klipper exakt utan att dra i hårstråna

Vassa metallblad klipper exakt utan att dra i hårstråna

Våra metallblad förblir vassa under hela livslängden. Och tack vare bladens speciella geometri klipper skäggtrimmern 9000 Prestige även de tjockaste hårstråna utan att dra.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

399

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

11/11/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

En riktig skäggtrimmer

Jag har provat en del skäggtrimmer genom åren, denna gör jobbet smidigt och jag gillar att det är metall i hela skärhuvudet. Här finns inga böjliga plastdetaljer, när du trimmar skägget.

Fördelar

Enkel hantering, hög kvalitet

Nackdelar

Har ännu ej funnit någon

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer

08/10/2022

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kvaliteten

Mycket nöjd och gör sitt jobb väl. Klarar dock inte ned till noll. Men som skägg trimmer för att hålla ett par millimeter och där ovan helt perfekt. Bra batteritid.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer

18/08/2021

Sverige

Sverige

Bra skäggtrimmer

Trimmar väldigt bra och lämnar inga hårstrån otrimmade. Min förra trimmer behövde jag köra fram och tillbaka många gånger för att den skulle ta håren men det behövs inte mer än ett par gånger med denna så är det klart. On/Off-knappen är lite onödigt trög. Annars hittar jag inga fel på den!

Fördelar

Vassa trimmerblad, bra kvalité, känns skön i handen, snygg produkt

Nackdelar

On/Off-knapp onödigt trög

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Skäggtrimmer

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  1. Baserat på objektiva jämnhetstest med närbilder i samma prisklass, utförda av en tredjepartsleverantör