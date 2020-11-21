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Utgått
Mer kraft åt musiken
Återupptäck de album du älskar. Det här eleganta mikrosystemet ger dig 70 W fylligt ljud så att du kan njuta av allt från klassiska cd-skivor till din senaste spellista. Basreflexhögtalare förbättrar ljudet med djupa låga toner.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
av 5
6
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Fördelar
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Nackdelar
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mikromusiksystem
Datum för användning 2020-07-21
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mikromusiksystem
Datum för användning 2020-07-21
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage
Meden
07/10/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Seht guter Klang
Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität
Fördelar
Gute Bedienung
Nackdelar
Keine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage
Datum för användning 2020-06-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage
Datum för användning 2020-06-07