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Utgått

Mikromusiksystem

BTB2570/12

4.2

| (6) Recensioner | 83% rekommenderar den här produkten

Mer kraft åt musiken

Återupptäck de album du älskar. Det här eleganta mikrosystemet ger dig 70 W fylligt ljud så att du kan njuta av allt från klassiska cd-skivor till din senaste spellista. Basreflexhögtalare förbättrar ljudet med djupa låga toner.

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Mer kraft åt musiken

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

Total uteffekt på 70 W

USB. Anslut musikenheter omedelbart

2-vägs basreflexhögtalare. Fylliga, kraftfulla låga toner

Tekniska specifikationer

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4.2

av 5

6

Recensioner

83%

rekommenderar den här produkten

2
1

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Fördelar

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Nackdelar

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mikromusiksystem

Datum för användning 2020-07-21

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mikromusiksystem

Datum för användning 2020-07-21

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage

07/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Seht guter Klang

Ich würde das Produkt jeder Person empfehlen, da gute Qualität

Fördelar

Gute Bedienung

Nackdelar

Keine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage

Datum för användning 2020-06-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BTB2570 Mini-Stereoanlage

Datum för användning 2020-06-07

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