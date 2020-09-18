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Utgått
BTB4800/12
Retrokänsla. Modernt ljud.
Retrostil och moderna prestanda möts i det här fantastiska mikrosystemet. Det klassiska höljet i trä, volymvredet i borstad aluminium och den högblanka displayen gör det här till ett föremål som hamnar i blickfånget. Var du än gillar att ta det lugnt.
Bluetooth®
DAB+
Med det här snygga integrerade mikrosystemet kan du streama spellistor och mycket mer. Eller damma av klassikerna i din cd-samling tack vare en cd-spelare som även spelar upp MP3-cd-skivor och inspelade cd-skivor. Den digitala radiomottagaren ger kristallklar mottagning, och du kan ställa in upp till 20 snabbval för de DAB+- eller FM-kanaler du gillar bäst.
3.4
av 5
11
Recensioner
Sammlerin
18/09/2020
Deutschland
Verifierad köpare
Mit dieser Stereoanlage bin ich sehr zufrieden.
Mit diesem Gerät bin ich sehr zufrieden. Die Handhabung mit der Tastatur und der Fernbedienung sind einfach genial. Ich kann sehr schön die Sender einstellen, die Lautstärke, die Stummschaltung. Das ist alles hervorragend. Auch das Einlegen der CDs ist für mich einfach. Die Uhrzeit wird mir auch angegeben, Jetzt bin ich richtig glücklich, ein solches Gerät zu besitzen und freue mich täglich es einzuschalten und mir Musik und Nachrichten mit den verschiedenen Sendern anhören. Super!!!!!
Fördelar
Leichte Bedienung, auch die Temperatureinstellungen sind für mich sehr einfach. Die Reinigung des Gerätes ist auch sehr einfach. Die Empfehlung der Reinigung im Geschirrspüler gelingt auch!
Nackdelar
Keine!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB4800 Mini-Stereoanlage
Datum för användning 2019-08-18
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Datum för användning 2019-08-18
Piedeke
20/09/2019
Nederland
Mooi apparaat
Dit muzieksysteem voldoet aan al mijn verwachtingen. Je kunt er verschillende mediadragers op afspelen. Voor mij was het belangrijk dat ik een platenspeler kan aansluiten. En dat lukt prima via de aparte audio ingang met 3.5mm aansluiting. De plek van de audio ingang had ik liever aan de achterzijde gezien. Maar echt onoverkomelijk is dat niet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BTB4800 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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Tompie77
22/12/2017
Nederland
Zeer goed
Heeft heel mooi geluid, in tegenstelling tot vele andere! Mooie bass, doch niet overdreven, heldere hoge tonen! Bij het aanzetten van het toestel blijft soms het geluid weg, even terug uit en aan, dan ben je weer vertrokken. Zeer mooi afgewerkt, compact van formaat. Alleen spijtig dat het een beetje een rare afstandsbediening is, valt niet zo makkelijk mee te werken. Ik had er wifi opgezet en je met een app het toestel kon bedienen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
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