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Utgått

HD-videokamera

CAM110RD/00

4.5

| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Gör fantastiska videor i full HD och gör dem perfekta med ESee-videokamerans suveräna bildstabiliseringsteknik. Med Dual Format-inspelning får du både HD och e-postvänliga format, vilket gör att du kan dela videor på TV upp till fyra gånger snabbare.

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Med avancerad bildstabilisering

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Blixt, autofokus samt ansikts- och leendeigenkänning

Blixt, autofokus samt ansikts- och leendeigenkänning

Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Filma klarare och stadigare videofilmer med avancerad bildstabilisering

Med avancerad bildstabilisering får du fantastisk videokvalitet som du kan vara stolt över att visa upp. Du får stadiga och oförvrängda videor tack vare gyrosensorer med avancerade algoritmer. Sensorerna mäter avståndet mellan marken och kameralinsen och gör de korrigeringar som behövs när videokameran skakar. Den här avancerade tekniken ger dig fler skarpa bilder varje gång och gör att du kan fånga livets bästa stunder i fantastisk videokvalitet.

Direkt videoredigering för enkel redigering med videokameran

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Recensioner

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4.5

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

02/01/2012

Nederland

Nederland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110RD HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110RD HD-camcorder

31/12/2011

Nederland

Nederland

Zeer goede koop !

Fijne, handzame camera. Ziet er gelikt uit ! Super beeldkwaliteit. Door kleine formaat, makkelijk overal mee naartoe te nemen. Aanrader! Jammer alleen dat je deze camera in de winkel haast niet tegenkomt, en alleen via online-shops kunt kopen. Ben er ook toevallig achter gekomen dat Philips deze camera maakte.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110RD HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110RD HD-camcorder

10/10/2011

Deutschland

Deutschland

Sehr gut für unterwegs

Ich bin begeistert von der kleinen Kamera und der Qualität der Bilder. Auf jeden Fall muss man aber gleich eien Micro-SD Karte kaufen, sonst kann man nicht gleich losfilmen. Natürlich ersetzt sie nicht eine gut Kamera, wenn man bestimmte Anlässe filmen will, aber für unterwegs, um kurze Aufnahmen zu machen, ist diese Kamera ideal. Auch Fotos werden gut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110RD HD-Camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM110RD HD-Camcorder

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