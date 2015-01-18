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Utgått
CAM150BU/00
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
ESee videokamera CAM150 är tålig och vattentät och passar perfekt både inomhus och utomhus, till och med när det regnar eller snöar. Avancerad bildstabilisering ger de skarpaste videoklippen medan dual format-inspelning ger både HD- och e-postvänliga format för enkel delning när som helst.
Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.
1.0
av 5
1
Recension
Mattijs
18/01/2015
Nederland
Slecht beeld kwaliteit, hoezo HD.
Drama product beeld slechter dan gemiddelde telefoon, grote teleurstelling. In de kast gelegd en nooit meer gebruikt. Philips onwaardig.
Den här recensionen skrevs för CAM150BU HD-camcorder
Den här recensionen skrevs för CAM150BU HD-camcorder