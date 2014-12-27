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Utgått
CAM150RD/00
Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt
ESee videokamera CAM150 är tålig och vattentät och passar perfekt både inomhus och utomhus, till och med när det regnar eller snöar. Avancerad bildstabilisering ger de skarpaste videoklippen medan dual format-inspelning ger både HD- och e-postvänliga format för enkel delning när som helst.
Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.
3.7
av 5
19
Recensioner
miccon
27/12/2014
België
heel handig en helder beeld
zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder
hans1745
27/09/2012
Nederland
Verifierad köpare
klein maar fijn
Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder
hansffm
20/08/2012
Nederland
Verifierad köpare
uitstekend product
Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder