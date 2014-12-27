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Utgått

HD-videokamera

CAM150RD/00

3.7

| (19) Recensioner

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

ESee videokamera CAM150 är tålig och vattentät och passar perfekt både inomhus och utomhus, till och med när det regnar eller snöar. Avancerad bildstabilisering ger de skarpaste videoklippen medan dual format-inspelning ger både HD- och e-postvänliga format för enkel delning när som helst.

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Till och med när det regnar eller snöar

Fånga och dela fantastiska ögonblick – enkelt

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Det går snabbt att dela via e-post eller publicering på Facebook/YouTube

Med den inbyggda Windows-programvaran kan du lägga upp dina filmer på webbplatser som YouTube, Facebook, Twitter och Vimeo utan problem. Mac-användare kan lätt organisera, redigera och dela ut med iMovie från iLife. Med hjälp av den avancerade komprimeringstekniken genererar det HD-videoformat (H.264) som används i Philips-videokameran mindre filer än de från vanliga videokameror, digitala kameror och mobiltelefoner, så att du kan dela dem snabbare! Filerna kan också användas av andra program, t.ex. iPhoto och Windows Movie Maker.

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD

Liten och smidig design som lätt får plats i fickan

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

19

Recensioner

27/12/2014

België

België

heel handig en helder beeld

zowel boven als onder water perfekt beeld...zolang het werkt... reeds 2 camcorders gekocht en reeds twee maal stuk gegaan bij het filmen onder water...jammer...

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder

27/09/2012

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

klein maar fijn

Heel fijne resultaten. Helder beeld en representatief vvo het merk Philips.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder

20/08/2012

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

uitstekend product

Voor een dergelijk klein product levert het uitstekende beelden op. Ik gebruik hem alleen voor het filmen, moet het nog op diverse situaties uitproberen, maar het belooft veel goeds.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CAM150RD HD-camcorder

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