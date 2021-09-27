CP1755
Extra volymmunstycke för hårtork
Volymmunstycket torkar håret, minimerar friss och ger ökad volym.Läs mer om produkten
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.
Utbytbar del
Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.