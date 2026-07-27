Maximal variation på recept, minimal ansträngning

Den nya Viva-matberedaren har en 4-i-1-enhet med en 2,1 l skål, 1,75 L mixer och kvarn samt citruspress. De olika tillbehören ger dig tillgång till fler än 30 funktioner. PowerChop tekniken ger dig överlägsna hackningsresultat