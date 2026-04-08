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Tätningsring för mixerbehållare

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Tätningsring för mixerbehållare

CP9095

Tätningsring för mixerbehållare

Utgått

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Handböcker och dokumentation

Den här mixern från Philips Daily Collection har en 400 W motor, en behållare på 1,5 l och en ProBlend fyrbladig kniv – en kombination som skapar perfekta resultat för smoothies och matlagning. Det är tuff mixning på ett enkelt sätt!

  • PDF fil
  • 8 April 2026

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