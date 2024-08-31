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Avance Collection Fruktköttsbehållare

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Avance CollectionFruktköttsbehållare

CP9800

Avance Collection Fruktköttsbehållare

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Fruktköttet samlas på det ställe där det ska vara: i fruktköttsbehållaren till råsaftcentrifugen från Philips. Det innebär att du aldrig behöver att ta bort fruktkött från andra delar som till exempel locket.

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  • 31 August 2024

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