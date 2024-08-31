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Avance Collection Fruktköttsbehållare
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CP9800
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Fruktköttet samlas på det ställe där det ska vara: i fruktköttsbehållaren till råsaftcentrifugen från Philips. Det innebär att du aldrig behöver att ta bort fruktkött från andra delar som till exempel locket.
Avance CollectionSlowjuicer – renoverad
HR1894/80R1
Avance CollectionSlowjuicer
Avance CollectionMicroMasticating Slowjuicer
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