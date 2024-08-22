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CP9829
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Den nya Viva-matberedaren har en 4-i-1-enhet med en skål på 2,1 liter, mixer för 1,75 liter och kvarn samt citruspress. De olika tillbehören ger dig tillgång till fler än 30 funktioner. PowerChop-tekniken ger dig överlägsna hackningsresultat.
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