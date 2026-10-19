Lätt polypropylenkon för klart ljud

Inuti högtalaren sitter ett membran ovanpå en högtalarspole för att kunna producera en signalvågform när en ingångssignal tas emot. Det förvandlar signalvågen till en ljudvåg. Polypropylen är en av de lättaste plastsorterna som finns och passar bra till högtalarmembran på grund av sin vikt, styrka, styvhet och tolerans för höga temperaturer. De här polypropylenkonerna levererar musik av hög kvalitet eftersom de reagerar på minsta lilla ljudsignal och producerar ett klart och levande ljud.