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Utgått

Koaxialhögtalare för bil

CSP615/00

Ditt bärbara musiksystem

Känn musiken med Philips bilstereohögtalare CSP615. De här 2-vägs högtalarna på 16,5 cm har en maximal effekt på 210 W och en lätt kon i polypropylen med en mjuk PEI dome tweeter för livfull musik med ett klart ljud.

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med 2-vägs stereo för livfullt ljud

Ditt bärbara musiksystem

  • 16,5 cm (6,5")

  • 2-vägs

  • max 210 W

40 W RMS uteffekt

Lätt polypropylenkon för klart ljud

Lätt polypropylenkon för klart ljud

Inuti högtalaren sitter ett membran ovanpå en högtalarspole för att kunna producera en signalvågform när en ingångssignal tas emot. Det förvandlar signalvågen till en ljudvåg. Polypropylen är en av de lättaste plastsorterna som finns och passar bra till högtalarmembran på grund av sin vikt, styrka, styvhet och tolerans för höga temperaturer. De här polypropylenkonerna levererar musik av hög kvalitet eftersom de reagerar på minsta lilla ljudsignal och producerar ett klart och levande ljud.

Upphängning av känsligt tyg för ljud med maximal detaljrikedom

Upphängning av känsligt tyg för ljud med maximal detaljrikedom

Ett mycket känsligt tygmaterial ansluter woofermembranet till högtalarramen och skapar ett upphängningssystem. När en ljudsignal når konen inuti woofern för tygkonstruktionen konen tillbaka i rätt läge för att kunna ta emot en ny ljudsignal. Därmed kan woofern fånga varje signal med minsta möjliga förvrängning så att du får ett klarare, jämnare ljud, oavsett hur högt eller lågt du spelar.

Tekniska specifikationer

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