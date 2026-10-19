Mjuk PEI dome tweeter för varma, nyanserade toner

Materialet PEI (polyeterimid) är perfekt för tweeter domes på grund av sin lätta vikt, höga tryckstyrka, stabilitet och tolerans för höga temperaturer. Inuti tweetern producerar det lilla membranet (dome-öppningen) toner med hög frekvens. Dessa PEI-domer kan fånga de allra högsta tonerna så att musiken blir nyanserad med varm och rik diskant. Formen på domen gör också att ljudet sprids så att de höga tonerna hörs var i bilen man än sitter.