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Utgått

Koaxialhögtalare för bil

CSP6911/00

Ditt bärbara musiksystem

Känn musiken med Philips bilstereohögtalare CSP6911. De här 3-vägs högtalarna på 16 x 24 cm har en maximal effekt på 300 W och en oval kon i polypropylen med en mjuk PEI dome tweeter för levande musik med djup bas.

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med 3-vägs stereo för livfullt ljud

Ditt bärbara musiksystem

  • 16 x 24 cm

  • 3-vägs

  • max 300 W

50 W RMS uteffekt

Oval kon i polypropylen, rikare och djupare bas

Oval kon i polypropylen, rikare och djupare bas

Mjuk PEI dome tweeter för varma, nyanserade toner

Mjuk PEI dome tweeter för varma, nyanserade toner

Materialet PEI (polyeterimid) är perfekt för tweeter domes på grund av sin lätta vikt, höga tryckstyrka, stabilitet och tolerans för höga temperaturer. Inuti tweetern producerar det lilla membranet (dome-öppningen) toner med hög frekvens. Dessa PEI-domer kan fånga de allra högsta tonerna så att musiken blir nyanserad med varm och rik diskant. Formen på domen gör också att ljudet sprids så att de höga tonerna hörs var i bilen man än sitter.

Tekniska specifikationer

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