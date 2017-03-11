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Utgått

Trådlösa surroundljudshögtalare för hemmabion

CSS5235Y/12

2.9

| (11) Recensioner

Stereo till surround på bara några sekunder

Få biokänsla hemma med Philips trådlösa hemmabiohögtalare med surroundljud CSS5235Y, en stereohögtalare som kan omvandlas till ett surroundljudsystem på bara några sekunder. Fantastisk ljudkvalitet och strömma musik på ett smidigt sätt via inbyggd Bluetooth.

Visa alla fördelar

med trådlösa, löstagbara högtalare

Stereo till surround på bara några sekunder

  • 4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud

  • Bluetooth® och NFC

  • HDMI ARC

Trådlös subwoofer för problemfri placering

Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound

Förstklassiga mjuka dome tweeter-högtalare för Crystal Clear Sound

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare

Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare

Upplev överlägset surroundljud när det passar dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna från vänster och höger huvudhögtalare och ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig flerkanalig surroundljudsupplevelse när du spelar och ser på film. När du har spelat eller tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och använda och lyssna på musik eller se på TV. Tack vare den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt trådlöst surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för både musik och film.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.9

av 5

11

Recensioner

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Preis

Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

29/09/2019

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Zeer flexibele Philips geluidsboxen!

Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!

Fördelar

Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave

Nackdelar

Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Datum för användning 2018-08-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Datum för användning 2018-08-29

25/03/2017

France

France

Verifierad köpare

Très bon produit

Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

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