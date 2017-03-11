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Utgått
CSS5235Y/12
Stereo till surround på bara några sekunder
Få biokänsla hemma med Philips trådlösa hemmabiohögtalare med surroundljud CSS5235Y, en stereohögtalare som kan omvandlas till ett surroundljudsystem på bara några sekunder. Fantastisk ljudkvalitet och strömma musik på ett smidigt sätt via inbyggd Bluetooth.
4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud
Bluetooth® och NFC
HDMI ARC
Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.
Upplev överlägset surroundljud när det passar dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna från vänster och höger huvudhögtalare och ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig flerkanalig surroundljudsupplevelse när du spelar och ser på film. När du har spelat eller tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och använda och lyssna på musik eller se på TV. Tack vare den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt trådlöst surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för både musik och film.
2.9
av 5
11
Recensioner
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Verifierad köpare
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Rinze
29/09/2019
Nederland
Verifierad köpare
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Fördelar
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Nackdelar
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Datum för användning 2018-08-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Datum för användning 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Verifierad köpare
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma