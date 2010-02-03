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Utgått

StreamiumDockningsenhet

DC1050/12

3

| (2) Recensioner

Släpp din iPod-musik fri

Spela upp din iPod-musik klart och tydligt på utvalda Philips Wireless Music System.

Visa alla fördelar

Släpp din iPod-musik fri

Åtkomst via fjärrkontroll

iPod-spelare

iPod-spelare

Tekniska specifikationer

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3.0

av 5

2

Recensioner

4
3
2

03/02/2010

United Kingdom

United Kingdom

Simply a Must

An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.

Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Docking cradle

Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Docking cradle

07/12/2010

Nederland

Nederland

opgepast werkt niet bij elke streamium

dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.

Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Houder/basisstation

Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Houder/basisstation

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