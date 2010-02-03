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Utgått
DC1050/12
Släpp din iPod-musik fri
Spela upp din iPod-musik klart och tydligt på utvalda Philips Wireless Music System.
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3.0
av 5
2
Recensioner
Justalongfromthecottage
03/02/2010
United Kingdom
Simply a Must
An absolute must for your ipod music to be played on your wireless music system.
Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Docking cradle
Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Docking cradle
Nederbelt
07/12/2010
Nederland
opgepast werkt niet bij elke streamium
dit werkt enkel bij de grote dure streamium radios. niet bij de kleinere.
Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Houder/basisstation
Den här recensionen skrevs för Streamium DC1050 Houder/basisstation