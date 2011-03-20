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Utgått
DC190/12
Vakna till din favoritmusik
Vakna till iPod-musik med Philips Docking Entertainment System DC190. Det eleganta systemet med spegelfinish har två larm och du kan också börja dagen med musik från dina andra bärbara enheter via MP3 Link.
Det här systemet har en total uteffekt på 3 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre watt, desto högre ljudeffekt från högtalaren.
Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
3.8
av 5
13
Recensioner
Smiffy37
20/03/2011
United Kingdom
Perfectly formed
This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC190 docking entertainment system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC190 docking entertainment system
WakeUpMan
01/09/2026
España
Oda a mi buen compañero despertador
Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.
Fördelar
Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable
Nackdelar
Es un producto obsoleto a la fecha (2026).
Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking
Datum för användning 2026-09-01
Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking
Datum för användning 2026-09-01
Llorenç
15/05/2012
España
práctico y elegante
Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking