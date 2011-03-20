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Utgått

dockningssystem för underhållning

DC190/12

3.8

| (13) Recensioner

Vakna till din favoritmusik

Vakna till iPod-musik med Philips Docking Entertainment System DC190. Det eleganta systemet med spegelfinish har två larm och du kan också börja dagen med musik från dina andra bärbara enheter via MP3 Link.

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från iPod och radio

Vakna till din favoritmusik

Total uteffekt på 3 W RMS

Total uteffekt på 3 W RMS

Det här systemet har en total uteffekt på 3 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre watt, desto högre ljudeffekt från högtalaren.

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Inställningar för veckodagar och veckoslut för anpassning till din livsstil

Den här klockradion har designats med dagens moderna livsstil i åtanke. Den har en dubbel larmfunktion, vilket gör att du kan ställa in olika larmtider för veckodagar och helger eller ha olika larminställningar för olika personer. Larminställningarna kan skräddarsys och du kan ha samma inställningar för en hel vecka. Du kan också ställa in larmet på tidig väckning måndag-fredag och på sovmorgon på lördag och söndag. Oavsett vad du väljer gör den här funktionen att du slipper besväret att strula med olika larmtider varje natt.

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

13

Recensioner

1

20/03/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfectly formed

This was my third attempt at a replacement alarm clock and iPod dock. The functionality is great for the price, and the sound quality is good for such a small unit. Really happy with it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC190 docking entertainment system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC190 docking entertainment system

01/09/2026

España

España

Oda a mi buen compañero despertador

Quiero dejar mi testimonio de este producto pues me acompañó por 15 años, siempre ofreciéndome calidad, la sinergia con el, también desaparecido, iPod fue excelente. Los niveles de brillo de la pantalla muy buenos y la opción de personalizar las alarmas para toda la semana, días laborales o solo fines de semana fue muy útil. Hoy lo he reemplazado por otro modelo de despertador Philips, ofreciéndole un merecido retiro.

Fördelar

Conexión con iPod y cable 3.5, doble alarma, personalización de los días de alarma, brillo graduable

Nackdelar

Es un producto obsoleto a la fecha (2026).

Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking

Datum för användning 2026-09-01

Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking

Datum för användning 2026-09-01

15/05/2012

España

España

práctico y elegante

Se trata de un producto de alta calidad muy práctico y elegante que cumple muy bien las funciones para las que fue concebido y además es sumamente comptitivo en su precio. Sonido espectacular.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC190 sistema docking

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