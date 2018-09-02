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Utgått
Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud
Det supersnygga Docking Entertainment System DC570 från Philips fyller valfritt rum med dina favorit-iPod-låtar. Det smidiga systemet är elegant utformat för att ta minimalt med plats, och ger otroligt kraftfullt HiFi-ljud från den inbyggda subwoofern.
RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
4.7
av 5
11
Recensioner
89%
rekommenderar den här produkten
DKanmelder
02/09/2018
Danmark
Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt
Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.
Den här recensionen skrevs för DC570 docking-underholdningssystem
Den här recensionen skrevs för DC570 docking-underholdningssystem
Ushio
18/08/2019
España
Buen sonido y buen diseño
Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking
rubinha
07/11/2012
España
Increíble
Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking