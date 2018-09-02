ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används
  • Produktfoto framifrån
  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används

Utgått

dockningssystem för underhållning

DC570/12

4.7

| (11) Recensioner | 89% rekommenderar den här produkten

Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud

Det supersnygga Docking Entertainment System DC570 från Philips fyller valfritt rum med dina favorit-iPod-låtar. Det smidiga systemet är elegant utformat för att ta minimalt med plats, och ger otroligt kraftfullt HiFi-ljud från den inbyggda subwoofern.

Visa alla fördelar

med högtalartorn

Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud

Kraftfullt HiFi-ljud som fyller rummet

Kraftfullt HiFi-ljud som fyller rummet

2.1-system med en inbyggd subwoofer

Total uteffekt på 100 W RMS

Total uteffekt på 100 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. I grund och botten begränsas förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka och högtalare av den elektriska energi de kan omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.7

av 5

11

Recensioner

89%

rekommenderar den här produkten

2
1

02/09/2018

Danmark

Danmark

Ekstrem god højtaler der spiller sublimt godt og højt

Bedste højtaler med dette tidsløse design. Philips er bare godt.

Den här recensionen skrevs för DC570 docking-underholdningssystem

Den här recensionen skrevs för DC570 docking-underholdningssystem

18/08/2019

España

España

Buen sonido y buen diseño

Sonido potente y envolvente. Diseño actual, cómodo para poner en cualquier sitio. Solo se echa de menos una opción de bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking

07/11/2012

España

España

Increíble

Desde mi punto de vista, relación calidad/precio inmejorable. Gran calidad de sonido. Diseño perfecto.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC570 sistema docking

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.