ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

dockningssystem för underhållning

DC910/12

2.5

| (2) Recensioner

Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud

Titta på dina videor åt rätt håll genom att helt enkelt vrida din iPod från stående till liggande läge i Philips dockningssystem för underhållning DC910. Dessutom ger dubbla wOOx-högtalare djup och kraftfull bas till all din musik, från alla källor.

Visa alla fördelar

med wOOx-högtalare

Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud

  • Roterande docka

  • USB- och SD-kortplatser

Dubbla wOOx-högtalare för förbättrad basupplevelse

Dubbla wOOx-högtalare för förbättrad basupplevelse

Med wOOx-tekniken skapas ett överlägset basljud genom att låga frekvenser fångas upp och förstärks för en dramatiskt förbättrad bas- och ljudupplevelse.

Total uteffekt på 30 W RMS

Total uteffekt på 30 W RMS

Placera din iPod Touch i stående eller liggande läge

Placera din iPod Touch i stående eller liggande läge

Accelerationsmätaren i din iPod touch ändrar automatiskt på hur innehåll visas. Om du roterar din iPod touch från stående till liggande eller tvärtom växlas visningen av innehållet. Den integrerade dockan för iPod i Philips-systemet är särskilt designad för att passa den här funktionen – du kan ändra dockans bildskärmsorientering så att du utan problem kan visa webbplatser, foton, eller videoklipp med rätt bildförhållande på iPod touch-enhetens skärm.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

2.5

av 5

2

Recensioner

5
3
2

12/10/2011

Nederland

Nederland

Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.

Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC910 entertainmentsysteem met dock

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DC910 entertainmentsysteem met dock

18/12/2013

España

España

Mal funcionamiento

Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno

Den här recensionen skrevs för DC910 sistema docking

Den här recensionen skrevs för DC910 sistema docking

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.