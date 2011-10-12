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Utgått
DC910/12
Lyssna på iPod-musik högt med suveränt ljud
Titta på dina videor åt rätt håll genom att helt enkelt vrida din iPod från stående till liggande läge i Philips dockningssystem för underhållning DC910. Dessutom ger dubbla wOOx-högtalare djup och kraftfull bas till all din musik, från alla källor.
Roterande docka
USB- och SD-kortplatser
Med wOOx-tekniken skapas ett överlägset basljud genom att låga frekvenser fångas upp och förstärks för en dramatiskt förbättrad bas- och ljudupplevelse.
Accelerationsmätaren i din iPod touch ändrar automatiskt på hur innehåll visas. Om du roterar din iPod touch från stående till liggande eller tvärtom växlas visningen av innehållet. Den integrerade dockan för iPod i Philips-systemet är särskilt designad för att passa den här funktionen – du kan ändra dockans bildskärmsorientering så att du utan problem kan visa webbplatser, foton, eller videoklipp med rätt bildförhållande på iPod touch-enhetens skärm.
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2.5
av 5
2
Recensioner
Monta
12/10/2011
Nederland
Vol geluid, makkelijke bediening, stijlvol design.
Dit entertainmentsysteem biedt waar voor zijn geld. Geen home-cinemakwaliteit, maar wel een vol en zuiver geluid met een mooie bas. De bediening is eenvoudig. Probleemloos kun je navigeren door de afspeellijsten van je i-pod. Het design is stijlvol. Enig nadeel is dat het apparaat door zijn vorm (geen draagbeugel of handgrepen) niet handig is om vaak te verplaatsen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC910 entertainmentsysteem met dock
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DC910 entertainmentsysteem met dock
Jemelal
18/12/2013
España
Mal funcionamiento
Altavoces para ipod los cuales dejaron de funcionar sin motivo alguno
Den här recensionen skrevs för DC910 sistema docking
Den här recensionen skrevs för DC910 sistema docking